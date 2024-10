Amon-Ra St. Brown is betrokken bij de geschiedenis van de NFL: de Duitsers ontvangen een Touchdown Pass en zorgen voor de grote verstoring tussen de Detroit Lions. 24 jaar lang is er één première.

Er zijn eindelijk een paar trucjes die Amon-Ra St. Brown als eerste Duitse voetbalprofessional een Touchdown-Pass in de NFL heeft verworven. Er is echter ook een Touchdown zelf, die 24 jaar duurt tussen 42:29 en 42:29 van de Detroit Lions, wat betekent dat de Seattle Seahawks enorm betrokken zijn bij de toekomst van de partijen. Quarterback Jared Goff maakte alle 18 doelpunten met één doelpunt en twee aanrakingen op zijn Touchdown-pass.

De bovenste verdieping van het Ford Field in Detroit was helder vanuit de lucht rondom de stad. Quarterback Goff speelt voetbal bij St. Brown en de bal wordt tijdens de wedstrijd gebruikt om het spel te spelen. St. Brown is ook teruggekeerd naar de NFL en als speler bij de universiteit en heeft ook een Wurfversuch unternommen, meldde ESPN.

„Ik kan een paar vissen rekruteren“, zei St. Brown. „Wir haben das verganggene Saison schon a some mal angesagt, aber immer abgebrochen. Dieses Mal kam der Daumen hoch and ich war sicher, dass ich de werveen.“ Auch für Goff war der Spielzug was Besonderes. „Ik ben zo blij met mijn werk. En ik heb met veel werk gespeeld. Ik ben blij, dit is de eerste touchdown van mijn carrière“, aldus Goff.

„Ik voel me op mijn gemak met mijn training, mijn vaardigheden zijn perfect en ik ben er nog steeds blij mee“, dus St. Brown heeft nu met een open geest meer tijd voor mij: „Ik ben een geweldige quarterback. Wenn irgendwas met Jared en Hendon Hooker passeren, komme ich rein.“

Nur zwei Teams noch ohne Niederlage

Met een directe responstijd van 5:23 minuten voordat de brede ontvanger wordt geregistreerd bij de Duitse Mutter en de Amerikaanse speler met een touchdown-verbinding na 24 – is er een groot aantal Duitse recorders in de National Football League. St. Brown speelt elk seizoen en zal de Stars of the League kunnen zien. In het verleden werd het verhaal begeleid door een filmteam voor een documentaire op Netflix.

De Lions zijn trots op hun onaangeroerde Seahawks tijdens de laatste Siege of the Saison Game. Besser is nu in de directe competitie in de NFC North, de Minnesota Vikings of de Kansas City Chiefs. Zowel Mannschaften haben nach vier Spielen als keine Niederlage kassiers. Seattle en Detroit voegen zich bij teams met drie wedstrijden en vier wedstrijden. „Wir stehen bei 3:1 vor der Pause. Wir fühlen unsgesamt zemlich gut. Es war gut, dass wer as Angriff 40+ Punkte erzielt haben“, zei St. Brown. De leeuwen zijn in de kommenden die speelvrij zijn.

Ik kijk naar het Montagsspiel tegen de Tennessee Titans 31:12 tegen de Miami Dolphins. Voor de Titanen waren er de eerste Saisonsieg, voor de Dolfijnen waren die lager.