Im vergangenen Oktober legten zwei Klimaaktivisten der Gruppe Just Stop Oil eine wichtige Brücke in London lahm. Die beiden Männer wurden am 20. April wegen Störung der öffentlichen Sicherheit zu drei Jahren und zwei Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Einer von ihnen: Marcus Decker aus Lugau in Sachsen.

„Für Marcus ist es im Gefängnis nicht einfach“, schreibt seine Freundin Holly Cullin-Davies in einer Petition. „Er ist seit sieben Monaten von uns getrennt und wird nun vielleicht nie wieder nach Hause kommen.“ Ähnlich wie im Fall Boris Becker droht Decker nach seiner Inhaftierung die Abschiebung in die Heimat.

Deutschem Klimaaktivisten droht die Abschiebung aus England

„Dann wäre er von uns, seiner Familie, seinem Zuhause, seiner Gemeinschaft und seinem Wahlland getrennt“, erklärt seine Partnerin. Sie hat eine Petition gestartet und bereits fast 100.000 Unterschriften gesammelt. Decker und Cullen-Davies sind seit drei Jahren zusammen. „Er wurde ein wunderbarer Stiefvater für meine beiden Kinder“, schreibt sie.

Decker bestieg am 17. Oktober zusammen mit dem Londoner Morgan Trowland die Queen Elizabeth II Bridge. In einer Höhe von 60 Metern seilen sich beide Männer mit Hängematten von den Pfeilern ab. Die Brücke wurde 41 Stunden lang von der Polizei gesperrt.

Spezialeinheiten der Polizei von Essex konnten die Männer nur mit Kletterausrüstung erreichen und am nächsten Nachmittag von der Brücke herunterholen.

„Sie müssen für das Chaos bestraft werden, das sie angerichtet haben, um andere davon abzuhalten, sie nachzuahmen“, sagte Richter Shane Collery im April. Seitdem kam es immer wieder zu Protesten für die Freilassung der beiden Männer.