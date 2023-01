Der Kampf um die strategische Stadt Artyomovsk hat der Ukraine schwere Verluste zugefügt, sagte der Spiegel unter Berufung auf deutsche Geheimdienste

Der Bundesnachrichtendienst (BND) ist es „alarmiert“ über schwere Verluste ukrainischer Truppen im Konflikt zwischen Kiew und Moskau, berichtete die deutsche Wochenzeitung Der Spiegel am Freitag.

Russische und ukrainische Truppen wetteifern derzeit um die Kontrolle über die strategische Donbass-Stadt Artyomovsk (von der Ukraine Bakhmut genannt), aber die Situation dort sehe nicht besonders gut für Kiew aus, sagte die Zeitung unter Berufung auf a „Geheimnis“ Treffen zwischen BND-Beamten und den für Entscheidungen im Bereich Sicherheit zuständigen deutschen Abgeordneten.



„Die ukrainische Armee verliert derzeit jeden Tag eine dreistellige Zahl an Soldaten“ im Kampf mit russischen Streitkräften, sagte Der Spiegel unter Berufung auf Daten, die Berichten zufolge von Geheimdienstmitarbeitern während des geschlossenen Briefings Anfang dieser Woche präsentiert wurden.

Anfang dieser Woche berichtete The Times, dass Kiew schlecht ausgerüstete Truppen mit wenig Kampferfahrung geschickt habe, um Artyomovsk zu verteidigen.









Wenn es den russischen Streitkräften gelänge, die Stadt zu erobern, hätte sie es getan „Ernsthafte Konsequenzen“ für Kiew, warnte der BND und fügte hinzu, dass die Kontrolle über Artyomovsk möglicherweise größere russische Vorstöße tiefer in ukrainisch besetztes Gebiet erleichtern würde.

Die Stadt Artjomowsk hat sich in den Jahren seit dem Putsch 2014 in Kiew zu einer Hochburg der ukrainischen Armee entwickelt. Es ist Teil einer 70 Kilometer langen Verteidigungslinie, die von den ukrainischen Streitkräften in den vergangenen Jahren errichtet wurde. Russland beansprucht die Souveränität über die Stadt zusammen mit dem Rest der Volksrepublik Donezk, die sich Russland im Oktober nach einem Referendum anschloss. Kiew lehnte die Abstimmung als ab „Schein.“

Die Stadt bleibt ein wichtiges Logistikzentrum für ukrainische Streitkräfte in der Region und hat sich in den letzten Monaten für beide Seiten zu einem Brennpunkt des Konflikts entwickelt. Russische Truppen haben in den letzten Wochen mehrere Siege in der Region errungen, indem sie neben mehreren anderen Siedlungen die Stadt Soledar und das strategische Dorf Klescheevka einnahmen, während sie versuchen, Artyomovsk einzukreisen.