Deutscher Fußball-Bund: „Weg frei machen“: Bierhoff nicht mehr DFB-Direktor

Oliver Bierhoff ist nicht mehr DFB-Geschäftsführer. Wenige Tage nach dem WM-Desaster in Katar einigte man sich auf eine Vertragsauflösung. Der Nachfolger ist offen.

Dem schändlichen Auftritt bei der WM folgte ein personeller Bruch beim DFB: Vier Tage nach dem Ausscheiden der Fußball-Nationalmannschaft aus der Vorrunde bei der WM in Katar zog Oliver Bierhoff die Konsequenzen. Der 54-Jährige verlässt den Deutschen Fußball-Bund nach 18 Jahren, beide Parteien haben sich darauf geeinigt, den bis 2024 laufenden Vertrag aufzulösen.

„Ich stelle die Weichen für einen neuen Kurs“, sagte Bierhoff am Montagabend in einem Statement: „Einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die richtigen herausgestellt. Das bedauert niemand mehr als ich. Ich.“ dafür die Verantwortung übernehmen.“

Damit revidierte der Spitzenfunktionär seine unmittelbar nach dem WM-Ende geäußerte Haltung, als nächstes großes Ziel die Heim-EM 2024 ansteuern zu wollen. „Ich wünsche dem DFB, seinen vielen engagierten Mitarbeitern, allen unter seinem Dach versammelten Verbänden und Vereinen, Institutionen und Initiativen sowie unseren Nationalmannschaften viel Erfolg bei ihren wichtigen Aufgaben“, sagte der ehemalige Profi. Er blickt „mit Stolz“ auf die Fortschritte, die der Verein unter seiner Leitung gemacht hat.

Rücktritt vor der Krisensitzung

Bierhoff räumt vor den für Mitte der Woche angekündigten Krisengesprächen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratsvorsitzendem Hans-Joachim Watzke den Posten als DFB-Geschäftsführer mit Zuständigkeit für die Nationalmannschaften und die Akademie. Die DFB-Gremien beraten über die Nachfolgeregelung. Welche Folgen der Rücktritt von Hansi Flick für die Zukunft als Bundestrainer haben würde, war zunächst unklar.

„Oliver Bierhoff hat großartige Arbeit für den DFB geleistet“, sagte Neuendorf. „Auch wenn die letzten Turniere hinter den sportlichen Zielen zurückblieben, steht er für große Momente.“ Vor allem der WM-Triumph 2014 in Brasilien werde „für immer“ mit ihm verbunden sein. „Auch in turbulenten Zeiten hat er seine Ziele und Visionen stets verfolgt und den DFB nachhaltig geprägt“, ergänzte Neuendorf. „Es ging schnell. Aber der Druck war auch sehr hoch“, sagte der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack bei MagentaTV.

Beginn 2004 als Teammanager

Bierhoff kam 2004 zum DFB, in einer Funktion, die der Verband noch nie zuvor gesehen hatte. Als Teammanager spielte er zwei Jahre später an der Seite von Bundestrainer Jürgen Klinsmann eine Schlüsselrolle im Sommermärchen bei der Heim-WM. Mit großem Erfolg schuf er eine Aufbruchstimmung bei der DFB-Elf, die schließlich im WM-Triumph mit Joachim Löw als Bundestrainer gipfelte.

Für Bierhoff folgte parallel zum sportlichen Niedergang spätestens nach der EM-Aus 2016 ein kontinuierlicher Akzeptanzverlust bei den Fans. Seine Marketingkonzepte wurden negativ ausgelegt. Der Begriff „The Team“, den er als Markenbotschaft für die Nationalmannschaft eingeführt hat, hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Die Fertigstellung der DFB-Akademie in Frankfurt als neue Verbandszentrale war für den Europameister von 1996 ein Kontrapunkt zur kritischen Stimmung und eine Herzensangelegenheit.

Auch bei der Turnierplanung lief es für den ehemaligen Mittelstürmer nicht rund. Sein hymnenumjubeltes Hüttendorf Campo Bahia in Brasilien war der letzte Glücksfall als Mannschaftsquartier. Für das Hotel in Vatutinki bei Moskau gab es 2018 viel Kritik – vor allem nach der WM. Auch das Zulal Wellnes Resort in Al-Ruwais im Norden Katars ist zum Symbol einer allzu behüteten und isolierten Nationalmannschaft geworden. Bierhoff stand nach dem erneuten Scheitern in der Vorrunde noch mehr im Fokus enttäuschter Fußballfans als Flick.

