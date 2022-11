Ein Hakenkreuz auf einem Rotkreuz-Schild außerhalb des Gebäudes war vor dem Vorfall „von unbekannten Tätern“ gezeichnet worden

Die deutschen Behörden haben einen Feuerwehrmann wegen des Verdachts festgenommen, im vergangenen Monat eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge in Nordostdeutschland in Brand gesteckt zu haben. In einer Anfang dieser Woche veröffentlichten Erklärung sagten die Staatsanwälte, dass ein Hakenkreuz, das am Eingang des Gebäudes gezeichnet worden war – und Spekulationen über ein mögliches politisches Motiv hinter der Brandstiftung auslöste – nicht mit dem Vorfall in Verbindung gebracht werde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde ein 32-jähriger Mann festgenommen“wegen Verdachts auf schwere Brandstiftung in einem Fall und Brandstiftung in drei weiteren Fällen.“ Der Verdächtige hat die Vorwürfe bestritten.

In der Nacht zum 19. Oktober wurde ein ehemaliges Hotel in Groß Stromkendorf niedergebrannt. 14 Flüchtlinge und drei Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes konnten unverletzt entkommen. Die Ermittlungen ergaben, dass das strohgedeckte Gebäude vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Der Verdächtige war später am Löschen des Feuers beteiligt, sagte die Staatsanwaltschaft.

Auf einem Schild des Roten Kreuzes vor dem Gebäude wurde ein Hakenkreuz gezeichnet „von unbekannten Tätern“ vor dem Vorfall und steht laut Aussage in keinem Zusammenhang damit. Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass es keine Beweise dafür gibt „ein politisch motiviertes Verbrechen“









Die Ermittler gehen von einem Brand aus „Teil einer Serie von 19 Bränden im Kreis Neuburg-Steinhausen“, Dazu gehörten Brände in einem Carport und einem Strohhaufen. Im Oktober wurde zudem ein leer stehendes Haus in Blowatz niedergebrannt.

Die Schlussfolgerungen der Staatsanwälte lösten in politischen Kreisen eine Gegenreaktion aus.

„Auch wenn die Ermittlungen noch andauern, steht fest, dass das Feuer so gelegt wurde, dass Migranten gezielt gefährdet wurden. Das macht aus Brandstiftung einen Anschlag!“ Ole Krüger, Landesvorsitzender der Grünen Mecklenburg-Vorpommern, twitterte.

Der örtliche Abgeordnete Michael Noetzel sagte, es sei zu früh, um ein politisches Motiv für das Verbrechen auszuschließen, da alle früheren Brände auf unbewohnte Gebäude gerichtet waren.

Seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine Ende Februar hat Deutschland nach Angaben des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge über eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen.

„Der größte Flüchtlingsstrom seit dem Zweiten Weltkrieg“ wie die Regierung es beschrieb, hat dazu geführt, dass einige Kommunen von der Zahl der ukrainischen Migranten überwältigt wurden.

Im September beschuldigte der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union (CDU), Friedrich Merz, die Behörden, das zu fördern, was er nannte „Sozialtourismus“ seitens der Ukrainer. Das „Flüchtlinge“ seien zwischen Deutschland und der Ukraine hin und her gereist, aus der sie angeblich geflohen seien, behauptete er. Die Äußerungen wurden von seinen politischen Gegnern verurteilt, die später behaupteten, der Brand in Groß Stromkendorf sei ein Beispiel für die Art von Gewalt, die diese Art von Rhetorik auslösen kann.