Glamour met de rode teppich, een Barbara Schöneberger in topvorm en ontroerende momenten bij de Zeremonie: in Keulen waren we rond de 25. De Duitse televisiereis was verloren. Moderatorin Schöneberger führte mit Witz en Schlagfertigkeit tijdens het Gala. Let op hoe je met je outfit begint: „Behalve bewegen kan ik er geen gebruik van maken. Ik kan een vouwmarkering in mijn outfit vertragen: ik kan er de tijd voor nemen.“ In de vreugde van de avond kun je altijd een of andere Spitze zien vallen en voor de muziek voor de avond zorgen.

Dit zijn de meest ontroerende mensen van de Preisverleihung hörte eine Botschaft der Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. De productie van het leven in de categorie „Beste TV-film/Mehrteiler“. Emotioneel werd ook geassocieerd met de toekenning van de Ehrenprises en Schauspiellegende Mario Adorf. Na 94 jaar gezond leven gaf Iris Berben ons een succesvolle Laudatie.

In de outfits zelf zijn de sterren in hun jaar met hun foto’s, ze staan ​​in onze fotogalerij.

