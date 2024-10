Status: 07.10.2024 00:13 Uhr

De Duitse Botschafter Steffen Seibert had 7 oktober in Israël. Ik ben tagsthema’s-Interview vertelt over de ontwikkeling in de regio, de vrijheid van de geiseln en de Duitse positie voor een betere oplossing.

Von Anne Armbrecht, tagesschau.de, z.Zt. Tel Aviv

Op 7 oktober 2015 vonden de terreuraanslagen van Hamas in Israël plaats. Vor dem Jahrestag hat der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, de situatie in Nahen Osten in het interview met de ARD tagsthema’s zoals „sehr brenzlig“ beschreven.

Israël moet zijn eigen Angriffe-reactieren hebben, zei Seibert, van de Hamas in Gaza, de Hisbollah in Libanon, de Huthi in Jemen en sowieso met de Angriffe van Iran. „We zijn blij met onze interesse, dus we zullen geen grote regionale situatie in de wereld krijgen“, zei Seibert. Er is meer „Raum für polititische en diplomatische Lösungen“ geben.

Een „Abschreckungslogik“-toneelstuk in het Oosten is altijd een Rolle, zoals de Botschafter. Aber: „Nur militarisch ist der Frieden nicht rezustellen, dat is volkomen duidelijk.“

„Die Geiseln müssen freikommen“

Als ze in handen vielen van Zivilisten in de Gazastrook, zei Seibert, was het “een unerträglicher Zustand.” Het is altijd duidelijk: „Dit is een leven en een smaakverwante geest. Het is waar dat ons leven van Israëlische aard is“. Der Gaza-Krieg, „der so dahingeht“, wat Seibert opnieuw zei, „der muss enden, und ganz besonders muss er enden, weil die Geiseln freikommen müssen.“

Als je ‚een nieuw Skandal‘ zegt, betekent dit dat er niet meer informatie is dan ‚dat meer dan 100 mensen in vrijheid leven‘. Unter den Geiseln seien auch deutsche Staatsbürger. „Dass davon im Moment keiner spricht, das Kracht mich sehr unglucklich.“

„Wir stehen an der Seite Israëls“

Het is belangrijk op te merken dat de Duitse Botschafter belangrijk is, dat Israël zich in deze enorme catastrofe bevindt, dat de 7. Oktober bedeute, trots op de kans om deze te erkennen, dat het politieke klimaat van de gematigde krachten in Palestina en de Arabische wereld wijziging. De mens moet gebouwd worden om hem beter te maken. Weg ermee.

Het is een goed idee om een ​​oplossing te hebben als je Seibert zegt: „Het is leuk je te zien en te genieten van het samenzijn met anderen.“ De Position Deutschlands is duidelijk zichtbaar. „Als we op dezelfde lijn leven en er geen problemen mee hebben, zullen we ervoor zorgen dat we een sterke toekomst hebben en dat ons Palestina in onze wereld en onze Souveränität in onze eigen staat zullen leven.“