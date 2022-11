Deutschen Einzelhändlern droht vor Weihnachten ein Alptraum — RT Business News

Ladenbesitzer in Deutschland sehen dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft mit Sorge entgegen und erwarten einen preisbereinigten Umsatzeinbruch, da die zweistellige, durch Energiepreise getriebene Inflation die Menschen dazu zwang, im dritten Quartal weniger einzukaufen, sagt der Handelsverband Deutschland (HDE). .

Dem jüngsten Bericht zufolge wird der Umsatz preisbereinigt um 4 % zurückgehen, obwohl für die letzten beiden Monate des Jahres 2022 ein nominaler Anstieg um 5,4 % gegenüber dem Vorjahr erwartet wird.

Der Verband befragte 500 Unternehmen, und 70 % der Befragten gaben an, dass sie im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft mit schlechteren Geschäftsbedingungen rechnen als im Vorjahr.

„Angesichts der schwierigen Situation mit enormen Energiepreissteigerungen herrscht große Verunsicherung bei Unternehmen und Kunden. Hohe Inflation und schlechte Verbraucherstimmung verheißen nichts Gutes für das Weihnachtsgeschäft“, sagte HDE-Geschäftsführer Stefan Genth.

WEITERLESEN:

Britische Unternehmen stehen vor unfröhlichen Weihnachten – Umfragen

Im Oktober meldete das Statistische Bundesamt, dass die harmonisierte Inflationsrate in Europas größter Volkswirtschaft auf 11,6 % gestiegen sei, was Befürchtungen aufkommen ließ, dass das Land in diesem Winter in eine Rezession abgleiten wird.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT