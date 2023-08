Hunderte Menschen schlossen sich am Samstag dem jährlichen Protest gegen die Legalisierung von Cannabis in der deutschen Hauptstadt Berlin an, wenige Tage bevor das Kabinett über einen Gesetzesentwurf beraten soll, der ein Verbot der Droge aufheben soll.

Nach Angaben der Polizei nahmen zwischen 500 und 600 Menschen an der Hanfparade teil. Allerdings betrug die Zahl etwa ein Drittel der 1.500 Teilnehmer im letzten Jahr.

Die Parade begann mit einer Kundgebung vor dem Roten Rathaus der Stadt und die Protestroute umfasste den Boulevard Unter den Linden, das Regierungsviertel und den Alexanderplatz.

„Hanf ist großartig für Frieden und Klima“, lautete das Motto der diesjährigen Demonstration.

Die Hanfparade findet seit 1997 jährlich statt. Ziel ist es, die Regierung aufzufordern, die Gesetze zu weichen Drogen wie Marihuana und Haschisch, die aus der Cannabispflanze gewonnen werden, zu liberalisieren.

Die Organisatoren der Parade plädieren außerdem für einen einfacheren Zugang zu medizinischem Cannabis und die weit verbreitete Verwendung von Hanf, der gleichen Pflanzenart wie Cannabis.

Deutschland will Drogengesetze lockern

Die Regierung plant, Cannabis zu legalisieren und Erwachsenen möglicherweise den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und den Anbau von maximal drei Pflanzen für den persönlichen Gebrauch zu ermöglichen.

Nach dem vorgeschlagenen Gesetz könnte die Droge von sogenannten Cannabis-Clubs angebaut und unter strengen Regeln verkauft werden, unter anderem in neutraler Verpackung und maximal 50 Gramm pro Kunde und Monat.

Das Kabinett solle in der kommenden Woche über den Gesetzentwurf beraten, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach der Nachrichtenagentur DPA.

Befürworter von Cannabis in der Koalitionsregierung hoffen, die Drogen noch in diesem Jahr legalisieren zu können.

Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass die Maßnahme der Polizei, dem Justizsystem und den Gefängnissen des Landes Kosten in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr ersparen könnte.

Allerdings stößt das vorgeschlagene Gesetz auf viele Hürden, unter anderem seitens des Deutschen Richterbundes (DRB), der der Ansicht ist, dass die Durchsetzung schwierig sein wird.

„Dieses sehr kleinteilige Gesetz würde ein hohes Maß an Kontrolle erfordern, was zu zahlreichen neuen Streitigkeiten und zu vielen Verfahren vor den Gerichten führen würde“, sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn am Samstag der dpa.

Laut DRB wird das vorgeschlagene Gesetz auch kaum Auswirkungen auf den Schwarzmarkt für Drogen haben.

Deutschlands Polizei kritisiert Gesetz

Anfang des Monats sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Deutschen Polizei (GdP), dass das neue Gesetz eine enorme Belastung für die Polizei bedeuten würde.

Der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Alexander Poitz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dass es dem Gesetzentwurf an Präzision und Weitsicht mangele.

„An keiner Stelle des Entwurfspapiers wird klar, wie der zu erwartende erhöhte technische und personelle Aufwand der Polizei und anderer Behörden bewältigt werden soll“, sagte Poitz.

Das geplante Gesetz sieht vor, dass Menschen in der Öffentlichkeit Marihuana rauchen dürfen, jedoch nicht im Umkreis von 200 Metern um Schulen, Kindertagesstätten, Spiel- oder Sportplätze.

„Ich hoffe, dass das Bundesgesundheitsministerium nicht meint, unsere Kollegen würden den geforderten 200-Meter-Abstand zwischen einem Verbraucher und einer Kita mit einem Maßband messen.“

Auch die FDP, die Kleinste in der Koalition von Bundeskanzler Olaf Scholz, kritisierte die Pläne.

„In der jetzigen Form würde es ein echtes Bürokratiemonster schaffen, das kaum zu kontrollieren ist“, sagte Kristine Lütke, sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP Rheinische Post Zeitung letzten Monat.

„Die FDP-Fraktion lehnt eine Obergrenze für den Besitz entschieden ab. Schließlich kontrolliert niemand, wie viele Flaschen Wein jemand im Keller lagert“, sagte sie.

Stattdessen forderte sie „verhältnismäßige und genaue Regelungen, die einen echten Jugendschutz bieten und gleichzeitig nicht zu einer zusätzlichen Belastung von Polizei und Justiz führen.“

Der Entwurf wird sich wahrscheinlich ändern, wenn das Unterhaus des Deutschen Bundestages darüber debattiert.

Mit Material der Nachrichtenagentur DPA.

Herausgegeben von Jenipher Camino Gonzalez