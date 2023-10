Laut einem Industriekonzern rechnen Unternehmer mit einer weiteren Verschlechterung der Lage in der größten Volkswirtschaft der EU

Unternehmen in Deutschland kürzen ihre Investitionspläne und frieren die Einstellung von Mitarbeitern ein, da sie keine Anzeichen dafür sehen „selbsttragend“ Der Aufschwung in der führenden Volkswirtschaft der EU geht aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) diese Woche hervor.

Die Umfrage ergab, dass mehr als die Hälfte der 24.000 befragten Unternehmen die deutsche Wirtschaftspolitik als unternehmerisches Risiko ansehen, wobei auch in der Industrie die Bedenken zunehmen.

„Wir sehen bisher keine Anzeichen für einen selbsttragenden Aufschwung“ Das sagte DIHK-Geschäftsführer Martin Wansleben in einer Stellungnahme. „Im Gegenteil: Die Unternehmen haben ihre dafür wichtigen Investitionspläne und ihre Einstellungsabsichten nach unten korrigiert – beides in den negativen Bereich.“

Nur 13 % der befragten Unternehmen rechnen mit einem Aufschwung in den nächsten 12 Monaten, während 35 % mit einer Verschlechterung der Lage rechnen und davon ausgehen, dass die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr weiter rückläufig sein wird.

In der DIHK-Umfrage wurden die Preise für Energie und Rohstoffe als größte Bedrohung für deutsche Unternehmen hervorgehoben, aber auch der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und die schwache Binnennachfrage wurden als große Herausforderungen für die Unternehmen in der Zukunft gesehen.

MEHR LESEN:

Deutschland hält Gashandel mit Russland aufrecht – Bloomberg

Die deutsche Wirtschaft ist seit mehr als einem Jahr nicht mehr gewachsen. Ökonomen gehen aufgrund der Energiekrise, der schwachen chinesischen Nachfrage und der steigenden Zinsen von einer Rezession in den sechs Monaten bis Dezember aus.

Forscher des DIHK haben ihre vorherige Mai-Prognose eines Nullwachstums in Deutschland in diesem Jahr herabgestuft und erwarten nun einen Rückgang um 0,5 %, gefolgt von keinem Wachstum im Jahr 2024. Sie sind zwar pessimistischer als die jüngsten Schätzungen der Regierung, entsprechen aber einer Prognose, die Anfang dieser Woche von veröffentlicht wurde S&P Global gab bekannt, dass die Aktivitäten im Privatsektor in diesem Monat stärker schrumpften als im September.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT