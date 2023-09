Die Tanzkompanie Bodytalk aus Münster eröffnete das Tanzfestival in Seoul. Das Ergebnis war ein transkulturelles Experiment über Fremd- und Selbstbilder.

Messer, diese Messer gibt es immer wieder. Mal schneiden sich die Darsteller damit das Gesicht, dann schlägt eine Tänzerin wie ein Pfau darauf ein und wird von Messern umzingelt, und schließlich tanzt eine Tänzerin ein bedrohlich wirkendes Solo mit einem Messer am Fuß.

Es sind starke, teils drastische Bilder, wie wir sie von der Münsteraner Tanztheatergruppe Bodytalk kennen. Bodytalk ist Yoshiko Waki, die tanzte und von dem Tanzrevolutionär Johann Kresnik und dem Musiker und Produzenten Rolf Baumgart lernte.

Beim aktuellen Internationalen Tanzfestival in Seoul lud der künstlerische Leiter Lee Jong Ho sie ein, das Eröffnungsstück aufzuführen. Im Januar reisten Waki ​​und Baumgart von Deutschland nach Korea, um acht Darsteller und einen Musiker zu casten. Das Ergebnis ist ein transkulturelles Experiment: „Koreality – (Not) a necromancy“ heißt es. Die Premiere fand im März in Deutschland statt, doch der Härtetest erfolgte nun natürlich vor Publikum in der südkoreanischen Hauptstadt.

Dabei spielen die Messer eine wichtige Rolle. Man sollte wissen, dass Messer auf koreanischen Bühnen nicht zum Einsatz kommen, im Fernsehen wurden sie sogar verpixelt, hier sollen sie nun aber eine prominente Rolle spielen. Einige der Darsteller versuchten, den Choreografen während der Proben davon abzubringen; sie sprachen von einem vermeintlichen Trauma, aber die Messer blieben dort.

„Koreality – (Keine) Nekromantie“: 16./17. September Köln, 22. September München, 24. September Krefeld, 27. September Münster, 30.9./1.10. Berlin

Mit dabei: ein tanzender Glitzer-Buddha, knallbunter Unterwasser-Kitsch, ein Sänger, der als Schlachtschwein von der Bühne geführt wird, und natürlich Reminiszenzen an K-Pop und K-Folklore, alles gleich effektvoll inszeniert. Insgesamt ergibt sich ein äußerst energiegeladener Abend, ein Feuerwerk an Körpern, die den Raum und das Publikum für sich erobern können.

Berüchtigte Leistungsgesellschaft

Für die erwartungsgemäß rasante K-Pop-Nummer wählte Musikdirektor Kang An-na „Bang Bang Bang“, einen Song aus dem Jahr 2008. Die Tänzer singen live in poppiger, aber zugleich halsbrecherischer Choreografie, die symbolisch auf die Auswüchse des berüchtigten Südens verweist Koreanische Leistungsgesellschaft.

Das wird gleich zu Beginn deutlich, wenn Musiker Kang feststellt: „Ich komme aus einer sehr wettbewerbsorientierten Familie, und meine Schwester hat immer mehr erreicht.“ Nur um dann die Leistungen der Tänzer hervorzuheben, die sich darüber sehr freuen, inklusive der Verdienstmedaille für den Militärdienst.

An anderen Stellen beziehen sich die Darsteller auf die folkloristischen Traditionen des Landes, wenn sich alle auf einem zweispännigen Wagen, wie er heute noch von Papiersammlern verwendet wird, versammeln, um gemeinsam ein Volkslied zu singen, oder wenn später Pyo Hye In auf einem Janggu spielt , eine doppelseitige Trommel.

„Es geht nur um Freundschaft“

Später wird sie, zwischen großen Stoffbahnen springend, einen malerischen Volkstanz vorführen. Sie begleitet Shin Hye So aber auch als halbnackte Ersatztänzerin, wenn Kang Da Som einen koreanischen Popsong im Stil einer James-Bond-Eröffnung zum Besten gibt.

Die ersten Aufführungen in Deutschland wurden positiv aufgenommen, auch wenn sich die vielfältigen kulturellen Bezüge nur den wenigsten bewusst waren. Aber der kulturelle Austausch tut erst einmal gut, und nach dem Auftritt in Leipzig gab es sogar eine Karaoke-Party – nicht nur, sondern auch mit koreanischem Pop.

„Es geht um Freundschaft“, sagt Yoshiko Wako über die Intention des Stücks. Sie selbst ist gebürtige Japanerin; Japan und Korea haben nicht gerade eine freundschaftliche Geschichte. Auch Wakis Großvater gehörte einst zum zivilen Teil der japanischen Besatzungsmacht, die von 1910 bis 1945 die koreanische Halbinsel zunächst als Protektorat, dann als Kolonie besetzte und dabei etliche Kulturstätten wie den Königspalast zerstörte In Seoul.

Die sogenannten Trostfrauen

Die Geschichte zwischen den beiden Nationen ist nur mittelmäßig aufgearbeitet und Debatten über die sogenannten Trostfrauen, die im Zweiten Weltkrieg von den Japanern verschleppten Zwangsprostituierten, kochen immer weiter hoch oder werden durch die Tatsache entfacht, dass ein japanischer Premierminister Der Minister besucht erneut ein Heiligtum, das auch Kriegsverbrechern ehrt. Damit will Waki ​​natürlich nichts zu tun haben. Trotz ihres japanischen Passes versteht sie sich als deutsche Künstlerin. Aber nicht jeder in Korea sieht das so.

Bei den letzten Proben in Seoul, wo sie in der Mary Hall der katholischen Sogang-Universität auftreten, werden die Messer plötzlich wieder zum Problem. Es heißt, es habe gerade einen Messerangriff gegeben, also sollten wir aus Rücksichtnahme so etwas vermeiden. Eher ein Flüstern als eine Ankündigung, aber Unsicherheit macht sich breit.

Doch Festivalleiter Lee blockt alles schmunzelnd ab, auch wenn man merkt, dass er wegen dieser Produktion auch einige Kritik einstecken musste. Der Auftritt kann wie geplant stattfinden, lediglich die beiden Tänzer sollen ihre ohnehin schon unsichtbare Nacktheit mit Blumen bedecken, für den Fall, dass eine Hand ausrutscht und ein Blitzer auftaucht.

Ist das Publikum beim ersten Auftritt eher ruhig, wird der zweite Abend in Seoul für die Tänzer ein voller Erfolg. Das Publikum macht mit, alle sind für koreanische Verhältnisse euphorisch.

Eine tolle Energie

Für das Fachpublikum trifft dies jedoch nicht so sehr zu. „Es wirkte sehr touristisch, auch wenn der Abend voller Energie war“, sagt Kyu Choi, künstlerischer Leiter des Seoul Performing Arts Festival.

Einer Journalistin fehlt eine klarere Auseinandersetzung mit dem immer rasanter werdenden Tempo der Arbeitsgesellschaft, gleichzeitig lobt sie aber eine blitzende Unterwasserszene, die in Deutschland nur als manieristische Vorstellung erlebt wurde, weil eine Art Legende auf ästhetisch interessante Weise behandelt wurde Weg.

Besucher erwähnen immer wieder die Messer als die stärksten Eindrücke; Auch hier sehen koreanische Augen mehr als deutsche Augen: Sie deuten die Messer im Gesicht als Kommentar zur beliebten Schönheitschirurgie und verbinden das Kranzbinden mit einem traditionellen Fächertanz. Der Satz folgt dem Öffnen einer Blume, einem klassischen Motiv der koreanischen Folklore.

Dieses transkulturelle Experiment war also möglicherweise erfolgreicher, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Aber es bräuchte wahrscheinlich ein gemischtes deutsch-koreanisches Publikum, um dieses Erlebnis wirkungsvoll zu machen.