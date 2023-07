Die über 900 Tafeln in Deutschland, die vom gemeinnützigen Verein Tafel eV betreut werden, unterstützen jeden, der sich nachweislich in einer finanziellen Notlage befindet. Doch immer weniger Unternehmen spenden an diese Lebensmittelbanken, obwohl die Nachfrage angesichts der hohen Inflation und des Zustroms ukrainischer Flüchtlinge steigt. Deshalb bitten die Tafeln nun den deutschen Staat um Hilfe.

Der wachsende Bedarf an Lebensmittelhilfe ist im Berliner Bezirk Köpenick deutlich zu erkennen, wo das Fanzentrum des Bundesligisten FC Union Berlin in eine Lebensmittelausgabestelle umgewandelt wurde. Draußen in der glühenden Hitze steht eine Schlange Menschen und wartet darauf, einzutreten. Es ist 30 Grad Celsius (86 Fahrenheit) und es ist kein Schatten in Sicht.

Denise Lauer macht ihren ersten Besuch bei einer Lebensmittelbank. Lange Zeit war sie zu zurückhaltend und schämte sich zu gehen. „Ich wollte es ausprobieren“, sagte sie der DW. „Aber früher war es mir zu peinlich.“

Lauer, eine alleinerziehende Mutter eines Sohnes, sagte: „Aufgrund der hohen Lebensmittelkosten ist es immer schwieriger geworden, über die Runden zu kommen.“ Heute jedoch hat sie all ihren Mut zusammengenommen und freut sich darauf, einen Korb voller Lebensmittel mit nach Hause zu nehmen, die für nur 1,50 Euro (1,70 US-Dollar) verkauft werden – zum gleichen Preis für alle.

Im Zentrum sortieren und organisieren Freiwillige Lebensmittelspenden Bild: Volker Witting/DW

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Lebensmittelkosten im Vergleich zum Vorjahr um fast 15 % gestiegen, die Inflationsrate liegt bei 7,3 %.

Für viele bedeutet dies, dass das Geld knapp ist, weshalb sie auf Lebensmittelbanken angewiesen sind, um über die Runden zu kommen. Seit Russland im Februar 2022 seine groß angelegte Invasion in der Ukraine startete, hat sich die Zahl der Menschen, die auf reduzierte Lebensmittel angewiesen sind, bei 20 % der deutschen Tafeln verdoppelt, berichtet der Tafel-Bundesverband.

„Vor dem Krieg kamen dienstags nicht mehr als 340 Menschen zu unseren Ausgabetagen, heute sind es oft weit über 500“, sagt Carol Seele, ehrenamtliche Leiterin der Köpenicker Tafel, gegenüber der DW. „Letzten Freitag hatten wir 564 Kunden“, ergänzte ihre ehrenamtliche Mitarbeiterin Rita Hirsch, die für das kirchliche Verteilzentrum genaue Aufzeichnungen führt.

„Immer mehr Kunden wegen des Krieges“

„Wir haben durch den Krieg immer mehr Kunden gesehen“, sagte Seele. „Zum Glück mussten wir den Einlass noch nicht beschränken.“

Jeder, der über die erforderlichen Unterlagen verfügt, um seine Bedürftigkeit nachzuweisen, kann Nahrungsmittelhilfe erhalten. Allerdings haben andere Tafeln bereits damit begonnen, die Menge an Lebensmitteln, die sie pro Person ausgeben, zu reduzieren, und einige nehmen sogar keine neuen Menschen mehr auf.

Tetyana Kudyna floh mit ihrem kleinen Sohn vor dem Krieg in der Ukraine; Ihr Mann und ihr älterer Sohn sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geblieben. Kudyna besucht jeden Dienstag mit ihrem Jungen die Lebensmittelausgabe. „Es hilft mir, viel Geld zu sparen“, sagte sie der DW. Es sei auch eine Gelegenheit, andere Deutsche und Ukrainer zu treffen und mit ihnen zu plaudern, was ihrer Meinung nach eine „willkommene Ablenkung“ sei.

Ehrenamtliche Helfer in Berlin gründeten 1993 die erste Tafel Deutschlands. Die Organisation unterstützt nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Menschen, regionale Filialen nehmen Lebensmittel- und Geldspenden entgegen. Unterstützung erfahren sie auch von großen Supermarktketten wie Rewe, Lidl und Aldi, die überschüssige Lebensmittel und Artikel mit kleinen Schönheitsfehlern spenden, die sonst im Müll landen würden.

Lebensader für arme Menschen

Deutsche Tafeln sind dazu da, Menschen zu helfen, die in Armut leben, also Menschen, die weniger als 60 % des mittleren Nettoeinkommens zur Verfügung haben. In Deutschland leben nach dieser Definition etwa 13 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze.

Doch die Lebensmittelspenden seien schon seit einiger Zeit rückläufig, sagt der Tafel-Bundesverband gegenüber der DW. Dafür gibt es mehrere Gründe, sagt Andreas Steppuhn, der neu gewählte Tafel-Vorsitzende. „Ein Faktor ist, dass Supermärkte mittlerweile tendenziell sparsamer arbeiten, sodass am Ende des Tages nicht so viel Essen übrig bleibt“, sagte er. „Wir begrüßen das grundsätzlich, denn wir finden es immer gut, wenn die Lebensmittelverschwendung minimiert wird. Allerdings benötigen Tafeln derzeit mehr Lebensmittelspenden, um die wachsende Zahl an Kunden zu unterstützen.“

Sabine Werth gründete 1993 Deutschlands erste Tafel Bild: Berliner Tafel eV

Steppuhn sagte, die Tafeln, die unabhängig agieren, stecken in der Krise. Er sagte, sie könnten die Versäumnisse des Staates nicht ausgleichen und das „politische Establishment müsse seinen Pflichten nachkommen“. Er will die Autonomie der Tafel bewahren, fordert aber dennoch „eine Grundfinanzierung, damit die Tafeln ihre Arbeit und Unterstützung gewährleisten können“. Bisher ist jedoch unklar, ob der deutsche Staat diese Idee unterstützen wird.

Lauer, die zum ersten Mal die Tafel besuchte, sagte der DW, sie sei überrascht und beeindruckt, zu sehen, „dass die Leute diese Arbeit auf freiwilliger Basis machen“. Tatsächlich ist die Tafel auf den guten Willen von rund 60.000 ehrenamtlichen Helfern angewiesen.

Sie sagte, sie werde auf jeden Fall zur Tafel zurückkehren, um ihr zu helfen, diese schwierigen Zeiten zu überstehen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht.