Deutsche Städte von ukrainischen Flüchtlingen überschwemmt – Medien

Nach Angaben des Innenministeriums leben inzwischen mehr als eine Million ukrainische Flüchtlinge in Deutschland

Die deutschen Städte und Gemeinden haben angesichts des massiven Zustroms ukrainischer Flüchtlinge ihre Aufnahmekapazitäten fast erreicht, sagten die Leiter von rund zwei Dutzend Kommunen im südwestlichen Bundesland Baden-Württemberg in einem offenen Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Süddeutsche Zeitung (SZ ) berichtet diese Woche.

Die lokalen Behörden haben alle Ressourcen erschöpft, um Neuankömmlingen zu helfen, heißt es in dem von 23 Gemeindevorstehern unterzeichneten Brief in einem verzweifelten Hilferuf. Die Beamten sagten, sie seien in einem „äußerst prekäre Situation“ und haben keinen Platz mehr, um Menschen umzusiedeln.

Die Gemeinden „Mit dem Rücken zur Wand stehen“ heißt es in dem siebenseitigen Brief, den die SZ eingesehen hat, und fügt hinzu, dass sie es sind „An einem gefährlichen Wendepunkt“ und die Bundesbehörden um Unterstützung bitten.

Die Zahl der in Deutschland lebenden ukrainischen Flüchtlinge habe Ende September die Millionengrenze überschritten, berichtete die SZ unter Berufung auf Daten des Innenministeriums. Die Regierung geht nun davon aus, dass diese Zahlen im Laufe des Winters steigen werden, abhängig vom Verlauf des Krieges in der Ukraine.

Auch die Zahl der Migranten, die über die sogenannte „Balkanroute“ aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und der Türkei nach Deutschland kommen, steige, warnen die Behörden.

„Bei der Verteilung der Schutzsuchenden brauchen wir mehr Abstimmung zwischen Bund und Ländern“, Markus Lewe, Vorsitzender des Deutschen Städtetages und Bürgermeister der westdeutschen Stadt Münster, sagte der SZ. Er forderte Bundes- und Landesbehörden auf, Hilfe zu leisten „wie versprochen“ und zu „ihre Finanzierung an die hohe Flüchtlingszahl anpassen.“

Die Bundesregierung scheint jedoch zurückhaltend zu sein, den angeschlagenen Kommunen Hilfe anzubieten. Die Frage der Unterbringung von Flüchtlingen sei Sache der Länder, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner mit Hinweis auf die „Machtverteilung“ zwischen Bund und Ländern.

Innenminister Faeser räumte die steigenden Flüchtlingszahlen ein „Sorgen“ ihr und kündigte für den 11. Oktober eine Regierungssitzung zum Thema Flüchtlinge an. Laut SZ wollen die Bundesbehörden in diesem Jahr zwei Milliarden Euro für das Problem bereitstellen. Doch das würde kaum ausreichen, warnten die Behörden.

„Bundesländer [located] in Grenznähe den Flüchtlingszustrom bald nur noch mit Notunterkünften bewältigen können“, Das sagte der sächsische Innenminister Armin Schuster.