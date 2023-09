Die Wähler in der Industriestadt Nordhausen gingen am Sonntag zur Wahl, die damit enden könnte, dass die rechtsextreme AfD ihren ersten Bürgermeister in Deutschland bekommt.

AfD-Kandidat Jörg Prophet ist klarer Favorit in der Stichwahl um den Bürgermeister. Der 61-jährige Unternehmer erreichte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen über 42 Prozent der Stimmen, der amtierende Bürgermeister Kai Buchmann kam nur auf 23,7 Prozent.

Buchmann, ein früher mit den Grünen verbundener Unabhängiger, hofft, die Unterstützung der Mehrheitswähler zu gewinnen, die die AfD als Rechtsextremisten betrachten. Die etablierten Parteien Deutschlands haben sich in der Vergangenheit zusammengeschlossen, um die AfD von der Macht fernzuhalten, doch das Tabu gegen eine Zusammenarbeit mit ihnen scheint mit zunehmender Popularität der AfD zu schwinden.

Prophet (links) gewann die erste Etappe des Rennens deutlich vor Buchmann (rechts) Bild: Martin Schutt/ Ronny Hartmann/AFP/dpa/picture Alliance

Jüngsten Umfragen zufolge kommt die AfD bundesweit auf rund 21,5 % der Wähler. Doch im Bundesland Thüringen, wo Nordhausen liegt, liegt die Partei in Umfragen bei rund 32 %.

Die populistische Partei war in zahlreichen Kontroversen über ihre migrantenfeindliche Haltung verstrickt, wobei Mainstream-Politiker vor Parallelen zwischen der AfD-Ideologie und den Nazis warnten. Kürzlich hat ein Gericht in Thüringen, wo Nordhausen liegt, entschieden, dass AfD-Landesvorsitzender Björn Höcke wegen angeblicher Verwendung eines verbotenen Nazi-Slogans in einer Rede vor Gericht steht.

Anfang Juni besetzte die AfD erstmals den Posten des Kreisvorstands, nachdem ihr Mitglied Robert Sesselmann die Kreistagswahl im thüringischen Landkreis Sonneberg gewonnen hatte.

AfD-Kandidat und Deutschlands Vergangenheit

Nordhausen mit seinen rund 42.000 Einwohnern liegt in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Mittelbau-Dora, einem Teil des Großkomplexes Buchenwald. In Mittelbau-Dora wurden beim Bau von V-2-Raketen Zwangsarbeiter eingesetzt, wobei etwa jeder dritte Arbeiter starb.

Bürgermeisterkandidat Prophet sorgte bereits mit seinen Äußerungen zur deutschen Vergangenheit für Aufsehen und erklärte, dass die alliierten Truppen, die das Lager Mittelbau-Dora befreiten, ausschließlich an Informationen über Raketen und Flugkörper interessiert gewesen seien.

Er forderte außerdem ein Ende des deutschen „Schuldkults“, der die Haltung der Deutschen gegenüber dem Holocaust beschreibt.

Chef der Stiftung Gedenkstätte will AfD-Bürgermeister fernhalten

Der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, äußerte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zur laufenden Wahl und sagte, ein AfD-Bürgermeister sei bei Gedenkveranstaltungen vor Ort nicht willkommen.

„Die AfD ist eine rechtsextreme Partei, deren Ideologie in vielen Bereichen mit der Ideologie der Nationalsozialisten übereinstimmt oder ihr zumindest sehr ähnlich ist“, sagte er.

„Alles, was ich aus Nordhausen höre … deutet darauf hin, dass Prophet nicht trotz solcher geschichtsrevisionistischen Positionen gewählt wird, sondern gerade wegen solcher Positionen“, sagte Wagner.

