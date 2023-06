Verteidigungsminister Pistorius will dauerhaft 4.000 Soldaten in Litauen stationieren. Die Umsetzung wird Zeit brauchen.

Nach rund eineinhalb Jahren Krieg zeigte sich an diesem Wochenende, wie schnell sich die Eskalationsspirale drehen kann. Mit dem abgebrochenen Wagner-Aufstand in Russland und der Ankündigung, dass der Chef der Söldnergruppe, Prigoschin, nach Weißrussland ins Exil gehen könnte, wuchs die Nervosität – insbesondere in den baltischen Staaten. Die Hauptstadt Litauens, Vilnius, liegt nur rund 50 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt. Einen schmerzlichen Nerv traf beispielsweise Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit seiner Ankündigung, rund 4.000 Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren zu wollen, um die Ostflanke der Nato zu stärken.

Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) sprach von einem starken Signal an die Nato. „Der Schritt ist eine sehr wichtige Perspektive für Litauen, da das Land aufgrund seiner geografischen Lage im NATO-Bündnisgebiet völlig anderen Herausforderungen ausgesetzt ist“, sagte Högl der taz.

Mit der Bereitschaft, eine „robuste Brigade“ aufzubauen, will Pistorius erfüllen, was die litauische Regierung seit Jahren fordert. Als Russland 2014 die Krim annektierte, gab es immer wieder Forderungen an die NATO, den baltischen Staaten mehr Schutz zu gewähren. Nach Angaben des Bundeswehrverbandes trainieren derzeit 720 Bundeswehrsoldaten bei der Kampfgruppe Enhanced Forward Presence (EFP) in Rukla. Die deutschen Einsatzkräfte werden zweimal im Jahr ausgetauscht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits vor einem Jahr versprochen, das deutsche Truppenkontingent zu erhöhen.

CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter von der Brigade in Litauen erhofft sich eine größere Abschreckungswirkung, mehr Einsatzbereitschaft und eine bessere Verteidigungsfähigkeit an der Ostflanke. Und: „Für Deutschland ist es jedoch die Chance, endlich wieder Vertrauen zurückzugewinnen, das durch die Blockade der Unterstützung für die Ukraine, die Nichteinhaltung von NATO-Verpflichtungen und das tiefe Misstrauen gegenüber der fragwürdigen deutschen Russlandpolitik massiv verloren gegangen ist.“ „Die Vergangenheit“, sagte Kiesewetter gegenüber der taz.

Fast ein Geschenk für die NATO

Die Brisanz der Sicherheitspolitik ist Pistorius ebenso klar wie den NATO-Partnern. Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte die Bereitschaft Deutschlands, die Truppenstärke im Rahmen der „verstärkten Wachsamkeit“ in Litauen dauerhaft zu erhöhen – eine Art Geschenk rund zwei Wochen vor dem NATO-Gipfel in Vilnius. Von der Ankündigung bis zur Umsetzung ist es allerdings ein langer Weg. Kasernen, Truppenübungsplätze, Material: André Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, spricht von vielen „Hausaufgaben“ für das Verteidigungsministerium und Litauen.

Als Vorbild könnten die Liegenschaften der US-Streitkräfte in Deutschland – etwa die Coleman Barracks im baden-württembergischen Mannheim – dienen. Solche Einrichtungen verfügen über eine komplette Infrastruktur mit Geschäften oder Sportmöglichkeiten. Auch Wehrbeauftragter Högl geht davon aus, dass das ganze Projekt „nicht schnell umsetzbar“ sei – und viel Geld kosten werde. „Freiheit gibt es nicht umsonst“, sagte Pistorius bei seinem Besuch in Vilnius am Montag. Bereits für den Verteidigungshaushalt 2024 müsste ein höherer Finanzbedarf angemeldet werden. „Fehlt dies, endet die Anzeige als Luftbuchung“, sagte der Chef des Bundeswehrverbandes Wüstner.