Die Sommerferien neigen sich in ganz Deutschland dem Ende zu, doch mit der Rückkehr der Schüler in die Klassenzimmer bricht auch das Gespenst der Gewalt aus. „Die Zahlen sind alarmierend, die Situation beängstigend“, sagte Gerhard Brand, Vorsitzender des zweitgrößten deutschen Lehrergewerkschaftsverbandes VBE, der im vergangenen Jahr eine Umfrage unter Schulleitern durchgeführt hatte.

Die Umfrage ergab, dass zwei Drittel der Befragten angaben, dass es in ihren Schulen in den letzten fünf Jahren zu gewalttätigen Vorfällen gegen Lehrer gekommen sei, die von Beleidigungen bis hin zu körperlichen Angriffen reichten. Im Jahr 2022 registrierte die Polizei im nördlichen Bundesland Niedersachsen einen Anstieg der gemeldeten Angriffe auf Lehrer um 30 % gegenüber dem Vorjahr, und in Sachsen-Anhalt im Osten des Landes gab es 104 Angriffe auf Lehrer, davon 43 körperliche Gewalt .

Ein Lehrer, der anonym bleiben möchte, erzählte der DW, er sei angegriffen worden, als er versuchte, eine Situation in einem Klassenzimmer zu entschärfen: Er sah, wie ein Schüler einen anderen mit einem Papiermesser bedrohte und schrie: „Ich bringe dich um!“ Der Lehrer mischte sich ein, stellte jedoch fest, dass sich der Schüler stattdessen gegen ihn wandte. „Der Schüler war so wütend, dass er einfach das Gefühl hatte, er müsse jemanden erstechen“, erinnert sich der Lehrer, der bei dem Vorfall verletzt wurde. „Es war kein sehr junger Student, es war wirklich eine Extremsituation.“

Vorfälle wie diese seien nicht alltäglich, fügte Brand hinzu, aber sie seien nur die Spitze des Eisbergs. „Wir schätzen, dass die tatsächliche Zahl der Angriffe viel höher ist als gemeldet wird“, sagte er, weil viele zögern, Angriffe auf Lehrer an Schulen zu melden.

Zwei Lehrer wurden bedroht, nachdem sie sich im Klassenzimmer über rechtsextreme Stimmungen geäußert hatten. Bild: Patrick Pleul/dpa/picture Alliance

Doch Klaus Seifried, seit 26 Jahren Schulpsychologe und Mitglied im Verband der Schulpsychologen, warnt vor Alarmismus. „Wir widmen solchen Vorfällen heutzutage einfach mehr Aufmerksamkeit und diskutieren mehr darüber“, sagte Seifried der DW.

Viele erfahrene Lehrer gehen in den Ruhestand, fügt er hinzu. „Viele der neuen Lehrkräfte haben weniger Erfahrung darin, eine Situation zu entschärfen. Gleichzeitig sind sie einem größeren Druck ausgesetzt, weil sie aufgrund von Personalmangel Lücken schließen und Überstunden leisten müssen.“

Nach Angaben der Kultusministerkonferenz (KMK), in der die Bildungsressorts der 16 Bundesländer vertreten sind, werden Deutschland bis 2025 25.000 Lehrer fehlen. Aufgrund der föderalistischen Struktur Deutschlands ist Bildung Sache der Landesregierungen.

Die VBE-Umfrage ergab, dass 69 % der Schulleiter mit einem noch dramatischeren Lehrermangel rechnen, und hat errechnet, dass die tatsächliche Zahl der offenen Stellen in zwei Jahren bis zu 50.000 betragen könnte. Brand warnt davor, dass die Zahl der Lehrkräfte auf absehbare Zeit nicht ausreichen wird, egal welche Maßnahmen ergriffen werden. Gleichzeitig benötigen Lehrer mehr Zeit, um mit Schülern zusammenzuarbeiten, um Situationen im Klassenzimmer zu entschärfen, bevor sie außer Kontrolle geraten.

Die Auswirkungen von COVID-19

Von 2020 bis 2023 habe die COVID-19-Pandemie bestehende Probleme verschärft, stellte der VBE fest. In dieser Zeit standen Schüler und ihre Eltern unter großem Druck. Die Lehrer stellten fest, dass die soziale Distanzierung und die Schließung von Sportanlagen die Schüler frustrierten, was sich auf das Schulleben auswirkte. „Während der Pandemie war der Alltag der Studierenden unstrukturiert und viele verbrachten ihre ganze Zeit vor dem Computer oder vor dem Fernseher“, sagte Seifried.

Das habe laut Brand zu einem Einstellungswandel beigetragen: „Im weiteren Verlauf der Pandemie sahen wir, wie die anfängliche Solidarität zunehmend von Aggression abgelöst wurde.“

Die zunehmende Gewalt war nicht nur bei Schülern, sondern auch bei Eltern spürbar. Im ostdeutschen Bundesland Thüringen beispielsweise wurden 56 % aller verbalen Angriffe auf Lehrer von Eltern verübt und 70 % der Verleumdungen gegen Lehrer in sozialen Medien.

Thüringen hatte eine hohe Zahl an Corona-Skeptikern und Lehrkräfte, die bestehende Regelungen zur Eindämmung der Pandemie umsetzten, waren die Hauptlast der Angriffe. Ihnen wurde vorgeworfen, faschistische Methoden anzuwenden und Nazis zu sein, und ein Lehrer berichtete, er sei von einem wütenden Elternteil mit Tritten in die Beine und in den Bauch angegriffen worden.

Schulpsychologe Klaus Seifried warnt vor Alarmismus Bild: privat

Brand führt die Zunahme der Angriffe auf Lehrer auf einen allgemeinen Trend in der Gesellschaft zurück: „Es gibt mehr Brutalität und eine Zunahme von Gewalt im Alltag“, sagte er. „Wir stellen eine Erosion des Respekts, der Hilfsbereitschaft und der allgemeinen Freundlichkeit fest.“

Doch Seifried besteht darauf, dass dies nicht einfach hingenommen werden müsse. „Lehrer sollten eine positive, konstruktive Beziehung zu ihren Schülern aufbauen, Grenzen setzen und sie unterstützen“, sagte er. „Sie sollten Autorität demonstrieren, aber auch positive Vorbilder sein.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.

