Deutsche Rettungsaktion für angeschlagenen Energieriesen könnte 60 Milliarden Euro erreichen – Bloomberg — RT Business News

Uniper steht nach der Reduzierung der russischen Erdgaslieferungen vor dem finanziellen Ruin

Berlin bereite sich darauf vor, die finanzielle Hilfe für Uniper, den größten Gasversorger des Landes, der wegen steigender Energiepreise an den Rand der Insolvenz gebracht wurde, aufzustocken, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Dem Bericht zufolge kann die Regierung die Hilfe auf 60 Milliarden Euro (60 Milliarden US-Dollar) erhöhen. Der Plan kommt, da sich die finanzielle Situation des Unternehmens aufgrund steigender Großhandelspreise für Gas, die durch abnehmende Ströme aus Russland ausgelöst werden, schnell verschlechtert. Der bereinigte Nettoverlust von Uniper für die ersten neun Monate des Jahres belief sich Berichten zufolge auf 3,2 Milliarden Euro (3,2 Milliarden US-Dollar). Und sollten die Gaspreise nicht nachgeben, was aufgrund des nahenden Winters und der daraus resultierenden steigenden Nachfrage unwahrscheinlich ist, muss die Regierung doppelt so viel ausgeben, um den Energieriesen zu retten, als bisher erwartet.

Die deutschen Behörden kündigten im vergangenen Monat Pläne an, Uniper zu verstaatlichen, um die Energiebranche in der Krise über Wasser zu halten. Aus dem 200-Milliarden-Euro-Energiehilfepaket von Berlin sind Uniper rund 31 Milliarden Euro zugesagt worden. Im Gegenzug erwirbt die Regierung einen Anteil von 98,5 % an der Firma, was effektiv ihre vollständige Verstaatlichung bedeutet. Berichten zufolge soll das Gesetz, das den Deal zementiert, am Freitag vom deutschen Senat bestätigt werden, und die Mittel könnten nächste Woche an Uniper überwiesen werden, sagten Bloomberg-Quellen.









In einem Interview mit Bloomberg sagte der stellvertretende deutsche Finanzminister Florian Toncar, Berlin werde alles in seiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass Uniper betriebsbereit bleibt, äußerte sich jedoch nicht zur Höhe der Hilfe.

„Uniper ist ein entscheidendes Unternehmen für die Gasversorgung in Deutschland, sonst würden wir nicht auf so hohe Einsätze springen“, wurde er zitiert.

Während die europäischen Benchmark-Gas-Futures von ihren August-Höchstständen bei fast vollständiger Lagerung und Lieferungen von verflüssigtem Erdgas (LNG) um etwa 70 % gefallen sind, bleiben die Gaspreise etwa dreimal so hoch wie im Fünfjahresdurchschnitt. Laut Uniper muss das Unternehmen jetzt viel mehr für Gas bezahlen als für die Pipeline-Lieferungen aus Russland.

