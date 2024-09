Torwart Kevin Trapp zal deelnemen aan de Duitse Fußball-Nationalmannschaft. „Ik ben me daar altijd van bewust geweest, dat is mijn ziel, mijn ambitie is de mijne“, aldus het verhaal over de toekomst van de ploeg van Eintracht Frankfurt voor het Europa-League-Spiel seines Teams tegen Viktoria Pilsen op RTL. Het is eigendom van Stamm-Nationalkeeper Marc-André ter Stegen op de lange afstand door de paden van de knieschijven vallen. De nieuwe Nationals-speler Trapp, hun eigen Muskelverletzung in de Oberschenkel-gezogen hoed, zal kaal wieder fit signaal zijn en bij federale trainer Julian Nagelsmann empfehlen zijn.

Het is nu tijd dat de Country Play in november 2023 op 34 jaar verschijnt. “Ik was erg blij met de laatste paar Males. Ik ben er trots op: als je er blij mee bent, kun je gerust zeggen dat het, als het een natuurlijke ervaring was, was, zei Trapp over het thema DFB-Elf en het milieu: auch meine Leistung zu Bringen. U moet uw opleiding meenemen, zodat uw Nationale Mannschaft aanwezig kan zijn. Dat is mijn ziel.”

“Een adres von ter Stegen, der beim FC Barcelona, ​​​​zei Trapp: «Gute Besserung an Marc. Het is nog steeds tragisch, maar het is passief.“

