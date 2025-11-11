Startseite Frankfurt

Aus: Christoph Sahler

Nach über 30 Jahren auf der Bühne geht die Geschichte einer erfolgreichen deutschen Band zu Ende. Eine Abschlussshow findet in der Festhalle Frankfurt statt.

Frankfurt – Das Stuttgarter Hip-Hop-Quartett Die Fantastischen Vier plant seine letzte große Tour. Mit „The Last Bus“ hat die Band nun ihre letzte Konzerttournee angekündigt und verspricht ein großes Wiedersehen mit ihren Fans. Nach über 30 Jahren Bandgeschichte, mehr als tausend Auftritten und unzähligen Nächten im Tourbus wollen sie laut dem Headliner-Portal von eventim.de noch einmal alles geben.

Die Fantastischen Vier sind 2024 in Köln zu Gast – die Abschiedstournee durch Baden-Württemberg und ganz Deutschland beginnt 2026 mit „The Last Bus“. © Bonn.digital/IMAGO

Die Tour soll alles vereinen, was „Fanta 4“ seit jeher auszeichnet: Energie, Humor, Einstellung und ihre unvergleichliche Live-Präsenz. Geplant ist eine Tour de Force von mindestens 18 Monaten, bei der Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon möglichst viele Orte besuchen möchten, an denen sie in ihrer Karriere bereits aufgetreten sind. Eine letzte Reise durch über drei Jahrzehnte deutscher Musikgeschichte – mit neuen Bühnenbildern, einer frischen Show und talentierten Musikern im Hintergrund. Dies bestätigten sie kürzlich in einem Gespräch mit Michael Steinbrecher am Schauspiel Stuttgart.

Abschiedstournee der Fantastischen Vier – auch 2027 eine Show in der Festhalle Frankfurt

„Lichter, Lärm und Liebe noch einmal“, lautet das Tour-Statement. Dieser Satz fasst perfekt zusammen, was „Fanta4“ für Generationen von Fans bedeutet. Ihre Auftritte waren nie nur Konzerte, sondern vielmehr kollektive Erinnerungen – eine Mischung aus Nostalgie, Spielfreude und Gemeinschaftsgefühl. Die Tour richtet sich an alle, „die sie noch nie live gesehen haben“ sowie an diejenigen, „für die das letzte Mal schon viel zu lange her ist“. An alle, die wissen, dass „dieser Moment nicht wiederkommen wird“.

Die ersten Haltestellen für „The Last Bus“ sind bereits bekannt. Am 6. Januar 2027 treten die Rapper in der Festhalle Frankfurt auf. Tickets sind ab Mittwoch, 12. November 2025, 10 Uhr auf eventim.de erhältlich. (csa/pm)

