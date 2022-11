Deutsche Klimaziele: „Kein Luft nach oben“

Stand: 13.11.2022 11:09 Uhr

Deutschland wird wohl seine selbstgesteckten Klimaziele für 2030 verfehlen. Vor allem zwei Ministerien hinken hinterher: Bau und Verkehr. Ehrgeiz variiert.

Von Belinda Grasnick, tagesschau.de

Auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm El-Sheikh präsentiert sich die Bundesregierung als Vorreiter beim Klimaschutz – doch der von ihr eingesetzte Expertenrat für Klimafragen ist skeptisch, ob sie die selbst gesteckten Klimaziele erreichen kann 2030. Nachholbedarf sehen die Experten im Bauwesen und insbesondere im Verkehrssektor.

Der Klimarat hat letzte Woche seinen ersten Zweijahresbericht vorgelegt. Der Bericht zeigt, dass Deutschland die Emissionen zwischen 2000 und 2010 vor allem deshalb reduzieren konnte, weil effizientere Systeme bei Heizungen oder Fahrzeugen eingesetzt wurden. Aber das geht nicht mehr.

„Wahrscheinlich wird ‚business as usual‘ nicht ausreichen, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen“, sagt Brigitte Knopf im Gespräch mit tagesschau.de. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates für Klimafragen und Generalsekretärin am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). „Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Gesamtausrichtung der deutschen Klimapolitik.“

Bis 2030 will die Bundesregierung insgesamt 65 Prozent der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 einsparen. Bis 2045 will sie sogar Treibhausgasneutralität erreichen, also so viele Emissionen emittieren wie sie einsparen. Das Klimaschutzgesetz legt fest, wie viel Treibhausgasemissionen in den einzelnen Sektoren jährlich eingespart werden müssen.

Verkehr und Bau haben 2021 die Ziele verfehlt

Im Jahr 2021 haben die Verkehrs- und Bauministerien ihre Ziele nicht erreicht, sodass sie Notfallprogramme erstellen mussten. Das vom Verkehrsministerium vorgestellte Kurzprogramm sieht vor, die Elektromobilität zu fördern, den ÖPNV, das Radfahren und Zufußgehen auszubauen und das mobile Arbeiten auszubauen. Knapp 14 Millionen Tonnen Treibhausgase will das Ministerium einsparen – nach eigenen Angaben genug, um die mehr als drei Millionen Tonnen Überschuss ab 2021 auszugleichen.

Das sei aber nicht Aufgabe des Ministeriums, sagt Knopf: „Aufgabe des Klimaschutzgesetzes ist es, zu zeigen, dass die Ziele in den nächsten Jahren wirklich erreicht werden und nicht nur die Defizite aus dem letzten Jahr aufgeholt werden. “ Der Klimarat hat im Sommer festgestellt, dass die Lücke bis 2030 noch 260 Millionen Tonnen betragen wird. Die Experten warten noch auf entsprechende Maßnahmen des Verkehrsministeriums.

Andererseits hat das SPD-geführte Bauministerium von Klara Geywitz in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzministerium bereits umfassende Sofortmaßnahmen vorgelegt. Das Programm sieht ein erneuertes Gebäudeenergiegesetz ab 2024 vor, will effiziente Gebäude und Seriensanierungen fördern und Heizungsanlagen optimieren. Insgesamt sollen so 156 bis 161 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen eingespart werden. Grundsätzlich könnten die Klimaziele bis 2030 erreicht werden, schätzt der Klimarat. Aber es gibt einige Unsicherheiten – zum Beispiel, ob es genug Handwerker gibt.

Verkehrsminister Volker Wissing verweist im Gespräch mit dem Bayerischer Rundfunk an das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Niemand hindert Minister Robert Habeck daran, ein Klimaschutzprogramm vorzulegen. „Nun gilt es, sich gemeinsam darauf zu einigen, bestimmte Zwischenziele in einem bestimmten Zeitraum bis 2030 zu erreichen“, sagte Wissing. In einer Situation, in der Logistikketten massiv gefährdet sind, kann er als Verkehrsminister nicht einfach auf Mobilität und Lieferketten verzichten. „Diese Abwägungen werden nicht dadurch gelöst, dass sich die eine Seite über die andere beschwert, sondern diese Abwägungen werden durch ernsthafte Politik und kluge politische Kompromisse gelöst“, sagte der FDP-Politiker.

Klimaschutz sei eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Bereiche betreffe, schreibt ein Sprecher des Verkehrsministeriums auf Anfrage tagesschau.de. „Deshalb haben wir uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die Einhaltung der Klimaziele durch eine sektorübergreifende und mehrjährige Bilanzierung analog zum Pariser Klimaschutzabkommen zu überprüfen. Das muss sich in der anstehenden Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes widerspiegeln.“ Der Ministeriumssprecher verweist auch auf den Grünen-Minister Habeck.

Button: „Mehr tun in den Bereichen Verkehr und Gebäude“

Die FDP möchte die Sektorziele am liebsten komplett begraben. „Die Ampel hat sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass wir anders als die Vorgängerregierung nicht mehr nur einzelne Sektoren wie etwa den Verkehr betrachten, sondern die Klimaziele stärker sektorübergreifend ausgleichen möchten“, sagte FDP-Chef Christian Lindner im ARD-Sommerinterview. In manchen Bereichen könne man schneller vorankommen als in anderen, sagte der Finanzminister.

Klimaexperte Knopf sieht das anders: „Unsere Analyse zeigt schonungslos, dass es in keinem Bereich Nachholbedarf gibt und wir in fast allen Bereichen hinterherhinken.“ Sie können also das Fehlverhalten einer Branche nicht mit einer anderen ausgleichen. Genau deshalb muss in den Bereichen Verkehr und Gebäude mehr getan werden.

Auch die Nachfrageseite muss sich ändern

Wichtig sind auch die Sektorziele, weil sie die Verantwortung für die Einsparziele klar definieren. „Damit wird die Verantwortung für Fehlverhalten an ein zuständiges Ministerium übertragen“, sagt Knopf. „Das ist wichtig, denn sonst bleibt die Verantwortung im luftleeren Raum stecken.“

Das größte Problem besteht aus Sicht des Klimarates darin, dass die Maßnahmen meist die Entwicklung neuer Technologien fördern, etwa den Ausbau erneuerbarer Energien oder die Elektromobilität. Aus Sicht der Experten ist dies jedoch nur einer von drei Hebeln, die notwendig sind, um Emissionen einzudämmen.

Zudem müssten alte fossile Technologien wie Verbrennerautos weniger genutzt werden. Und auch die Nachfrageseite muss sich ändern. „Die neuen Autos werden schneller, schwerer und haben größere Motoren“, sagt Knopf. Auch der Wohnraum wird größer. Dadurch stiegen die Emissionen weiter an.

Die Politik muss diesen Entwicklungen mit geeigneten Maßnahmen entgegenwirken. Das könnten Emissionsobergrenzen, andere Mobilitätskonzepte, aber auch die Abschaffung von Fehlanreizen wie Dienstwagenprivilegien oder Steuervergünstigungen für Dieselfahrzeuge sein, sagte Knopf. Beim Bau muss der Altbestand noch besser saniert werden, statt den Neubau zu fördern.

Es gibt viele Maßnahmen, die helfen könnten, die Klimaziele in den einzelnen Bereichen zu erreichen. Umweltverbände fordern ein Tempolimit auf Autobahnen oder autofreie Innenstädte für den Verkehrssektor. Welche Maßnahmen das Verkehrsministerium neben der Elektromobilität für richtig hält, bleibt offen.