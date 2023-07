Deutsche Hochschulen wissen nicht, wie sie mit China umgehen sollen

Die Hochschule Bielefeld gründet een Niederlassung in China, gleichzeitig is de Universität Erlangen-Nürnberg ihre Cooperation mit Chinese Stipendiaten. Wie kent die Bildungsinstituten die gegensätzlichen Schritte?

Deutsche Hochschulen vervolgen gegensätzliche Strategien beim Gang mit China. Kay Nietfeld/dpa

Een «Paukenschlag in der academische Welt» nannte es die Hochschule Bielefeld am Dienstag. Als eerste Ausländische instelling is het ihr gelungen, een onafhankelijke Hochschule in China zu gründen. Ab dem kommenden Wintersemester soll die Lehre an der Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (BiUH) beginnen.