Vier von fünf Fakultäten bieten derzeit Vorbereitungs- oder Brückenkurse für Studienanfänger an, teilte das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), eine Tochtergesellschaft der Tochtergesellschaft der Bertelsmann Stiftung, am Donnerstag in Gütersloh mit.

Das ist eine Steigerung um 12 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Auswertung im Jahr 2021 für den Report „CHECK Hochschulzulassung und Studienzugang in Deutschland“.

Fast alle Universitäten boten Unterstützung für mathematisch-naturwissenschaftliche Studiengänge an, so die Autoren.

Ein Teil der Bestrebungen zur Ausweitung der Dienstleistungen war eine Reaktion auf die Covid-19-Pandemie, die dazu führte, dass viele Universitäten ihr Angebot reduzierten, da der Unterricht zunehmend online stattfand.

„Politik, Schule und Gesellschaft fordern zu Recht, dass den Covid-19-Belastungen und möglichen Lehrplanlücken der bisherigen Abiturjahrgänge beim Studienstart besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird“, sagte CHE-Geschäftsführer Frank Ziegelein in einer Stellungnahme.

„Dieser Verantwortung sind die Hochschulen durch den Ausbau ihrer Unterstützungsangebote gerecht geworden.“

Überbrückungskurse, Tutorialprogramme oder eine individuelle Studienplanung seien für deutsche Hochschulen verpflichtend geworden, sagte er.

Auch bei der Früherkennung von Problemen im Studium haben die Hochschulen Fortschritte gemacht, heißt es in der Auswertung. Im Jahr 2021 boten 81 Prozent der rund 1.800 Fachbereiche eine Beratung zur individuellen Studienplanung an. Zwei Jahre später, im Jahr 2023, lag der Wert bei 94 Prozent.

Der Auswertung zufolge spielt die Abiturnote – also die Note in einem Abschlusstest, den Schüler am Ende ihres Gymnasiums ablegen – für den Zugang zu einem Studium eine immer geringere Rolle.

Gab es im Wintersemester 2013/2014 für mehr als jeden zweiten Bachelorstudiengang eine Zulassungsbeschränkung (52 Prozent), gilt diese im kommenden Wintersemester 2023/2024 nur noch für 38 Prozent.

In der Rangliste der besten Länder 2023 kürten US News und World Report Deutschland zum drittbesten Land für Hochschulbildung.

„Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Deutschland waren die einzigen drei Länder, die von der Mehrheit der Befragten als Universitäten von höchster Qualität angesehen wurden“, so die Nachrichtenorganisation.

„Dieselben drei Länder standen auch ganz oben auf der Liste der Befragten, die einen Universitätsbesuch in Betracht ziehen würden.“

