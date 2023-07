Gesundheitsbehörden in Deutschland fordern, dass das Land einen Siesta-Zeitplan einführt, damit Arbeitnehmer die heißesten Stunden des Tages vermeiden können.

Gesundheitsbehörden in Deutschland drängen darauf, dass die Bundesrepublik die in einigen südeuropäischen Kulturen vorherrschende Siesta-Kultur übernimmt, um mit der zunehmenden Regelmäßigkeit von Hitzewellen im Sommer in Nordeuropa fertig zu werden.

„Wir sollten uns an den Arbeitsgewohnheiten südeuropäischer Länder orientieren, wenn es heiß ist: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags eine Siesta machen, das ist ein Konzept, das wir uns in den Sommermonaten zu eigen machen sollten“, so ein Vertreter der sagte Johannes Nießen RND.

Da es bei heißem Wetter schwieriger sei, sich zu konzentrieren, fügte Nießen hinzu, dass komplexe Arbeitsaufgaben in den frühen Morgenstunden erledigt werden sollten. „Außerdem braucht es ausreichend Fans und leichtere Kleidung, auch wenn die Kleiderordnung im Büro das nicht zulässt“, erklärte Nießen. „Ein kaltes Fußbad unter dem Schreibtisch wäre eine weitere Möglichkeit, bei der Arbeit von zu Hause aus kühl zu bleiben.“

Deutsche Gewerkschaften rufen seit langem zu Sommer-Siestas auf

Der Vorschlag des BVÖGD ist ein seit langem von den Gewerkschaften in Deutschland angeregter Vorschlag. Bereits 2011 forderte der DGB-Gewerkschaftsbund Merkel dazu auf, den deutschen Arbeitnehmern zur besseren Gesundheit und zur Steigerung der Produktivität einen Mittagsschlaf zu gönnen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren es in Deutschland etwas mehr als vier heiße Tage oder „Hitzetage“, Tage über 30 Grad, im Jahr 2011. Im Jahr 2022 verzeichnete das Land neun heiße Tage.

„Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter vor Hitze schützen – Arbeit in der Hitze ist für die Arbeitnehmer belastend und gefährdet im schlimmsten Fall ihre Gesundheit“, sagte DGB-Vertreterin Anja Piel RND.

Piel fordert Arbeitnehmer in Deutschland auf, in den Sommermonaten regelmäßig eine Hitzegefährdungsbeurteilung an ihrem Arbeitsplatz durchzuführen, da es in Unternehmen noch keinen einheitlichen Grenzwert dafür gibt, wann es gesetzlich als zu heiß zum Arbeiten gilt. Arbeitgeber in Deutschland können sich anmelden Hitzefrei und schicken alle nach Hause, um sich etwas auszuruhen, aber sie sind nie gesetzlich dazu verpflichtet.

sprechen mit RNDPiel bezeichnete das derzeitige System als „Versagen der Arbeitgeber, das angesichts des Klimawandels und der extrem heißen Sommer völlig inakzeptabel ist“ und fügte hinzu, dass Büros mit Temperaturen über 35 Grad geschlossen werden sollten, bis die Temperaturen wieder kühler werden, es sei denn, die Arbeitgeber stellen Duschen oder andere Methoden zur Verfügung Arbeiter müssen sich abkühlen.

Daumenbildnachweis: guss.95 / Shutterstock.com