Die Hauptstadt ist bei deutschen Fintechs gefragt. (Foto: Imago/Westend61)

Berliner Skyline

Frankfurt Deutsche Fintechs hatten im zweiten Quartal weiterhin Schwierigkeiten, frisches Kapital zu beschaffen. In 13 Finanzierungsrunden haben Unternehmen insgesamt rund 143 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt – und damit deutlich weniger als in den Vorjahresquartalen. Das geht aus Zahlen von Barkow Consulting hervor. Im zweiten Quartal 2021 konnten deutsche Fintechs in 48 Finanzierungsrunden 1,78 Milliarden Euro einsammeln, 2022 waren es 1,44 Milliarden Euro in 33 Runden.

„Leider setzte sich die vermeintlich leichte Erholung vom Jahresanfang nicht fort“, sagte Peter Barkow, Chef von Barkow Consulting. Das zweite Quartal wies sowohl bei der Anzahl der Transaktionen als auch beim Refinanzierungsvolumen die zweitschwächsten Werte seit 2015 auf. Das Finanzierungsvolumen im zweiten Quartal 2023 liege deutlich unter dem Niveau der Vorjahre, beobachtet Max Flötotto, der die Bankberatung von McKinsey in Deutschland und Österreich leitet.