Die Eisbaren Berlijn heb gespeeld in de Deutschen Eishockey Liga (DEL) na de lagere lagen in de Erfolgsspur zurückgefunden. Am Dienstagbend gewann de amtierende German Meister bei de Straubing Tigers nach 0:2-Rückstand noch met 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Yannick Veilleux was er twee jaar lang, met de hulp van Leonhard Pföderl en Blaine Byron, voor die Berlijners, die trots waren op hun persoonlijke zorg voor een boot van zeer hoge kwaliteit.

Voor 4.215 mensen in het Eisstadion aan de Pulverturm beginnen beide teams met een warm welkom en worden ze consequent beloond met een paar kansen. Adrian Klein kwam in de 11e minuut voor de Hausherren terecht, Tim Fleischer blies de Vorsprung met een overschot uit (14.). De Berlijners wisten slechts enkele besparingen binnen te halen tijdens een doelpunt van de Veilleux in hun Rückstand (15.).

Die Berliner is in Drittel deutlich

Na de eerste pauze is de gast welkom, verzorgt het bezoek (22.). De Berlijners waren blij met hun Duitse team en begonnen hun reis na de start van de Schlussabschnitts tijdens een Tor von Byron-primeur in Führung (42.).

Danach vertelde de gasten, die uit de buurt van zieke professionals moesten blijven, dat ze de prachtige Vorsprung-souverän moesten krijgen. We kijken uit naar de resultaten voor het eindresultaat, want de Straubinger-doelman Florian Bugl zal blij zijn met de resultaten van de veldwedstrijden (59.).

