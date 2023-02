Deutsche Biathleten hoffen auf guten Start bei der Heim-WM (nd-aktuell.de)

Die junge Sophia Schneider glänzte in Ruhpolding und Antholz mit Podestplätzen in der Staffel. Die Krönung des Weltcups soll in Oberhof folgen. Foto: imago/Oryk Haist

Während alle anderen schon dieses „Kribbeln“ spüren, tut sich bei Mark Kirchner wie immer nichts. Zumindest nach außen. Auch verbal würde der Thüringer wohl nie etwas anderes über seinen Gemütszustand sagen. Der Cheftrainer der deutschen Biathleten sieht sich gerne als Ruhepol. Das ändert sich auch nicht – oder schon gar nicht – wenn die Weltmeisterschaften in Oberhof vor der Haustür stehen. Er war schon 2004 dabei, als bei Grenzadler zuletzt die Titelkämpfe stattfanden. Obwohl auf einer anderen Position als heute, will Kirchner wohl damit sagen, dass er schon jetzt weiß, was ihn und sein Team in den nächsten zwölf Tagen erwartet. Eines ist sicher: Es wird laut, wenn bis zu 27.000 Fans ihre Lieblingssportler anfeuern. Warum also soll Kirchner auch laut sein?

Als vor mehr als vier Jahren die Weltmeisterschaften erneut an den traditionsreichen Wintersportort vergeben wurden, befanden sich die deutschen Biathleten auf einem sportlichen Höhepunkt: Laura Dahlmeier hatte die letzten Weltmeisterschaften 2017 mit fünf Titeln abgeschlossen, 2018 die Bayerin und Arnd Drei Olympiasiege legte Peiffer noch obendrauf. Kaum jemand hätte damals geglaubt, dass der Deutsche Skiverband (DSV) fast ohne Konkurrenten in die WM 2023 fahren würde. Doch mit Peiffer, Dahlmeier und Erik Lesser beendeten kurz nacheinander drei langjährige Medaillengaranten ihre Karriere.

Im Grunde bleibt nur noch Denise Herrmann-Wick. Die 34-Jährige legte nach ihrem Olympiasieg in Peking vor einem Jahr eine weitere Saison an. Ohne sie hätte der DSV vor allem bei den Frauen ganz auf eine Jugendmannschaft setzen müssen. Die Hälfte der Olympia-Bronze-Staffel vom letzten Winter fehlt, nachdem die chronisch kranke Franziska Preuss ihre Saison vorzeitig beendete und die schwache Vanessa Hinz nach verpasster Qualifikation Ski und Gewehr abgab.

„Natürlich ist Denise unsere Vorreiterin, aber die Weltcups in Ruhpolding und Antholz haben gezeigt, dass alle Mädels gut gelaunt sind“, freut sich Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer über den lang ersehnten Aufstieg einer neuen Garde im deutschen Frauen-Team . »Die jungen Läufer haben noch nicht allzu viel Druck. Wenn sie mit einer gewissen Leichtigkeit an die Sache herangehen, aber auch im Angriffsmodus sind, dann ist viel drin“, sagt er. Tatsächlich sind Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Hanna Kebinger (alle 25) und Janina Hettich-Walz (26) sind alle an der Weltspitze angekommen, in dieser Besetzung liefen sie im Januar sogar ohne Herrmann-Wick in der Antholzer Staffel aufs Weltcup-Podium: „Wir haben bewiesen, dass wir uns nicht vor den anderen verstecken müssen noch viel vor uns“, sagt Hebinger.

Dasselbe erhofft sich auch der neue DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Auch wenn der Verband offiziell keine Medaillenvorgabe mehr vorschreibt, ist es laut Bitterling immer noch der Anspruch, in jedem Staffellauf mindestens „um die drei Podestplätze zu kämpfen“. Das ist in dieser Saison auch in sieben von zehn Mannschaftswettbewerben gelungen, allerdings noch nicht im Mixed. Ausgerechnet mit dieser Saison werden aber traditionell Weltmeisterschaften eingeläutet, sodass sich das Quartett um Startläufer Voigt an diesem Mittwoch strecken muss, um sein Ziel zu erreichen. Wer auf sie folgt, wollte der DSV erst am Mittwochnachmittag verraten. Allerdings rechnen die Experten mit Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees auf den Plätzen zwei bis vier.

Letztere haben in diesem Winter vor allem lauftechnisch gute Leistungen gezeigt und sind die konstantesten DSV-Männer. An guten Tagen sind Rees und Doll wie Herrmann-Wick auch in den Einzelrennen um Edelmetall gut, haben aber weniger Chancen auf Gold als Saxon. Schließlich müssen sie sich mit dem zu Boden gelaufenen Norweger Johannes Thingnes Bø messen. Der fünfmalige Olympiasieger hat in dieser Saison elf der 14 Einzelrennen gewonnen und bereitet sich nun darauf vor, der Star der Oberhofer WM-Tage zu werden.

Insofern ist es ganz gut, dass die Entscheidung in der Mixed-Staffel der Auftakt ist, vielleicht das spannendste aller Rennen. »Ich wünsche mir einen guten Start, denn danach läuft alles andere viel leichter. Der Rest schwimmt dann nur noch auf einer Welle“, hofft Damentrainerin Mehringer auf eine Art Initialzündung. Auf der anderen Seite warnt Sportdirektor Bitterling, dieser Wettkampf sei „die härteste Staffel aller Zeiten“ und ein „brutales Rennen“, bei dem bis zu acht Mannschaften so gut aufgestellt seien, dass sie eine Medaille gewinnen könnten. „Das kann also in beide Richtungen gehen, aber wir wollen angreifen.“

Nervosität ist jedenfalls längst zu spüren. „Das prickelt richtig“, sagt Hanna Kebinger. Und Kollegin Sophia Schneider ergänzt: „Alle warten nur darauf, dass es endlich losgeht“. Natürlich nicht alle. Wenn alle am Rad drehen, gibt es noch Cheftrainer Mark Kirchner, der sie wieder auf Linie bringt. Die Heim-WM sei „besonders gemacht, aber wir sind gut beraten, uns keinen extra Rucksack aufzusetzen. Am Ende sind die zehn Kilometer in Oberhof noch zehn Kilometer lang.«