Deutschlands wichtiger Bausektor steht am Rande des Zusammenbruchs und gefährdet die Gesamtwirtschaft. Das berichtete The Economist letzte Woche unter Berufung auf den Immobilienriesen Vonovia.

Dem Bericht zufolge macht der Sektor 12 % des BIP des Landes aus und beschäftigt eine Million Bauarbeiter.

„Wir schicken unsere Baubranche in den Abgrund“ Der Vorstandsvorsitzende von Vonovia, Rolf Buch, wurde zitiert.

In dem Artikel wurde darauf hingewiesen, dass trotz der Zusage der Bundesregierung, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen, Branchenschätzungen zufolge etwa 700.000 Wohnungen pro Jahr benötigt werden. „nicht zuletzt, um die mehr als eine Million Ukrainer unterzubringen“ auf dem Land Zuflucht suchen.

Im vergangenen Jahr wurden lediglich 295.000 neue Gebäude gebaut. Buch beschrieb den daraus resultierenden Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Teilen des Landes als „gesellschaftliches Pulverfass.“









Der Economist schrieb, dass steigende Energiepreise und hohe Baumaterialkosten aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen die Baubranche lahmgelegt hätten. Unterdessen hätten höhere Zinssätze die Schuldenkosten erhöht, auf die viele deutsche Bauunternehmen angewiesen seien, um Projekte auf den Weg zu bringen, hieß es. All dies hat dazu geführt, dass Baufirmen und Immobilienentwickler pleite gingen. In den ersten vier Monaten dieses Jahres meldeten 437 Bauunternehmen Insolvenz an, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Es ist kein funktionierender Markt“ Clemens Fuest, Leiter der Ifo-Denkfabrik, verwies auf unbarmherzige Bürokratie, nämlich die Einführung der „Mietpreisbremse“ sowie strenge Umweltauflagen.

Der Wohnungsmangel dürfte den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht haben und die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage könnte sich bis zum Jahr 2025 auf 700.000 Gebäude ausweiten, sagte der Zentrale Immobilienverband (ZIA) in seinem Frühjahrsgutachten. Nach Schätzungen des ZIA werden es 1,4 Millionen Menschen sein Ich bin auf der Suche nach einer Wohnung im Jahr 2024 und werde keine finden „Wenn wir nicht sofort die Wende schaffen.“

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT