Die Monopolkommission befürwortet eine Aufspaltung der Deutschen Bahn. Aus ihrer Sicht könnte eine Spaltung so aussehen: ein Infrastrukturunternehmen auf der einen und Transportsparten auf der anderen Seite. Betreiber und Nutzer der Infrastruktur sollten daher strikt voneinander getrennt werden. Das Ziel: mehr Wettbewerb auf der Schiene, was zu Qualitätsverbesserungen führen soll. Das neue Netzwerkunternehmen soll am Gemeinwohl orientiert sein. Dies entspricht teilweise den Ampelplänen: Der Koalitionsvertrag sieht bereits die Gründung einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft vor.

Die Anforderung ist nicht ganz neu

Es ist nicht das erste Mal, dass die Monopolkommission, die die Bundesregierung berät, eine Aufspaltung des Konzerns fordert. So wie der Fahrgastverband Pro Bahn: „Wir fordern schon lange die Trennung von Netz und Betrieb“, sagt Bundesvorsitzender Detlef Neuß. Laut Pro Bahn sollen die Bereiche Netz und Energie sowie Bahnhof und Service zusammengelegt und in eine gemeinwohlorientierte Unternehmensform überführt werden. „Aus unserer Sicht ist die Gesellschaftsform AG nicht geeignet, den öffentlichen Personenverkehr auf der Schiene als Daseinsvorsorge für den Fahrgast zufriedenstellend zu betreiben“, sagt Neuß. Dies kann nur gelingen, wenn die Unternehmensbereiche nicht mehr auf Gewinn ausgerichtet sind.

Der Verein Allianz Pro Schiene sieht in der Gemeinwohlorientierung eine Chance, fordert aber auch, dass die Bundesregierung klare Ziele definiert. „Der entscheidende Punkt ist der politische Wille, die jahrzehntelange Unterfinanzierung der Schieneninfrastruktur in Deutschland zu beseitigen“, sagt Geißler. Eine Einengung auf die Strukturfrage hilft nicht weiter.

Wissler ist gegen eine Spaltung

Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Linkspartei, lehnt eine Spaltung ab. Sie sagte: „Wer die Bahn zerschlagen will, zerschlägt auch die Möglichkeit einer Verkehrswende aus ein und derselben Quelle.“ Der Blick ins Ausland zeigt, dass die Bahn dort funktioniert, wo ein integriertes System besteht und in Strecken und Fahrzeuge investiert wird. „Eine Spaltung würde das größte Problem der Bahn nicht lösen: die viel zu geringen Investitionen und ein Unternehmen, in dem alles auf Hochtouren läuft“, sagt Wissler. „Statt aufzubrechen, brauchen wir ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen“, sagte der Bundesparteichef.

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange, würde die Entflechtung der Deutschen Bahn begrüßen. „Die Holdinggesellschaft der DB muss aufgelöst werden“, sagte Lange. Die Ampel soll den Vorschlag der Monopolkommission beherzigen. „Mit ihrer kleinen Reform, die praktisch alles beim Alten lässt, wird sie nichts erreichen“, sagte Lange. Bereits im April dieses Jahres forderte die Unionsfraktion im Bundestag den Rückbau der Bahn.

Auch Skepsis an der Ampel

Michael Theurer, Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr (FDP), betont, wie wichtig eine funktionierende Infrastruktur für den Wettbewerb als Treiber von Innovation und Effizienz sei. „Deshalb konzentrieren wir uns auf die Erneuerung des Netzes und die Schaffung eines gemeinwohlorientierten Infrastruktursegments, das den Fokus wieder auf Kapazität, Qualität und Kundenorientierung legt“, sagt Theurer.

Sein Parteikollege Valentin Abel, Mitglied im Verkehrsausschuss, sagt: „Durch die Entflechtung von Infrastruktur und Bahnbetrieb befreien wir diese endlich aus der gegenseitigen Abhängigkeit und verhindern Zielkonflikte, die der aktuellen Konzernstruktur innewohnen.“ einer der Weg zu mehr Wettbewerb.

Allerdings gibt es auch Skepsis an der Ampel. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Detlef Müller, kritisiert den Vorschlag teilweise: „Der Vorschlag der Monopolkommission ist eine alte Idee, nur neu verpackt. Statt der Fraktionszerschlagung bedarf es einer klugen Strukturreform und ausreichender finanzieller Ausstattung.“ um das Schienensystem zu verbessern.“ Als Koalition ist die Einrichtung des Gemeinwohlorientierten Infrastrukturbereichs auf einem guten Weg. Stephan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, sieht in dem Vorschlag Unterstützung für die Ampel-Pläne: „Nach Einschätzung der Monopolkommission.“ „Ich sehe große Unterstützung für die Gemeinwohlpläne der Ampel-Koalition.“ Eine Trennung an die Wand zu malen, ist unzutreffend und beunruhigend.