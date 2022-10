Deutsche Bahn: Störung behoben – Beeinträchtigungen weiterhin möglich

Zugverkehr in Norddeutschland

Für viele Reisende war es am Wochenende eine Hiobsbotschaft: Wegen einer technischen Störung musste die Deutsche Bahn am Samstag den Fernverkehr in Norddeutschland vorübergehend einstellen. Das Problem wurde nun behoben.

Die schwere Störung der Bahnstrecke in Norddeutschland ist nach Unternehmensangaben behoben. Tagsüber seien aber noch Beeinträchtigungen möglich, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagmorgen in Berlin.

Gegen 10 Uhr verließen die ersten Nahverkehrszüge den Hamburger Hauptbahnhof wieder. Das berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur. Immer mehr verspätete Nahverkehrszüge würden zur Abfahrt angekündigt. Die Bahn teilte auf Twitter mit, dass es noch bis etwa 11 Uhr zu Beeinträchtigungen sowie Haltestellen- und Zugausfällen kommen werde

Der Fernverkehr in Norddeutschland wurde wegen einer technischen Störung im Zugfunk vorübergehend eingestellt. Es kam zu kurzzeitigen Zug- und Haltestellenausfällen.

Zeitweise gab es keine Reisemöglichkeiten von und nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Auch der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und Nordrhein-Westfalen wurde für einige Zeit eingestellt.

Reisende von Berlin nach Köln sowie nach Baden-Württemberg und in die Schweiz sollten die Verbindungen über Erfurt und Frankfurt am Main nutzen. Die Bahn warnte jedoch vor „sehr hohen Fahrgastzahlen“ auf diesen Strecken.

Neben dem Fernverkehr war auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in weiten Teilen Norddeutschlands unterbrochen. Wegen eines Ausfalls des digitalen Zugfunks könne in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg kein Bahnverkehr stattfinden, sagte ein Unternehmenssprecher. Betroffen war nach eigenen Angaben auch die Privatbahn Metronom, die viele Linien in der Region betreibt.

Die Deutsche Bahn empfiehlt, sich vor Reiseantritt zu informieren



Auch im internationalen Fernverkehr fielen einige Züge aus: Auf der Strecke zwischen Berlin und Amsterdam fielen IC-Züge komplett aus. IC-Züge von und nach Kopenhagen und Aarhus endeten in Padborg.

Das Unternehmen empfiehlt Reisenden zudem, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App „DB Navigator“ oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Zudem kündigte die Bahn eine besondere Kulanzregelung an. „Alle Fahrgäste, die ihre für den 08.10.2022 geplante Reise aufgrund der Auswirkungen der Zugfunkstörung verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Fernverkehrsticket nun flexibel bis einschließlich 7 Tage nach Ende der Störung nutzen. Sitzplatz Reservierungen können kostenlos storniert werden“, heißt es auf der Website.

jm/DPA