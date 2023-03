Deutsche Bahn, de nationale spoorwegmaatschappij van Duitsland, heeft zaterdag aangekondigd dat medewerkers van de klantenservice lichaamscamera’s zullen dragen naarmate het aantal gewelddadige incidenten tegen werknemers stijgt.

Een testrun van de technologie begon in februari in het zuidwestelijke deel van het Zwarte Woud van het land. Dat proefprogramma wordt nu uitgebreid naar andere regio’s in Duitsland.

Hans-Hilmar Rischke, hoofd van DB Group Security, zei: “Elke vorm van geweld tegen onze werknemers is onaanvaardbaar en we veroordelen het ten zeerste.”

Welke extra veiligheidsmaatregelen zijn er gepland?

Geweld tegen personeel is sinds 2012 jaarlijks toegenomen, met uitzondering van een bescheiden daling in 2019. Er zijn aanvullende maatregelen gepland om het personeel te beschermen, waaronder bijscholing voor werknemers die met het publiek te maken hebben.

Deutsche Bahn is van plan de bewakingscamera’s op treinstations uit te breiden. Op de stations zijn momenteel zo’n 9.000 camera’s in gebruik. De autoriteiten zijn van plan om volgend jaar ongeveer 2.000 extra camera’s te installeren.

Er zijn ongeveer 50.000 camera’s geïnstalleerd op ongeveer 75% van de lokale en voorstedelijke treinen.

Hoe ernstig is het probleem?

Deutsche Bahn registreerde vorig jaar 3.138 aanvallen op spoorwegpersoneel, ongeveer 21% meer dan in 2021, toen vanwege de pandemie veel minder mensen per spoor reisden.

Dertig procent van de gevallen die Deutsche Bahn in 2021 als aanranding classificeerde, werd toegeschreven aan de inspanningen van werknemers om verplichte maskervereisten af ​​te dwingen. Die maatregelen werden in februari van dit jaar na bijna drie jaar opgeheven.

De helft van de aanvallen had betrekking op het personeel aan boord van DB-lokale treinen; meer dan een derde betrof de beveiligingsmedewerkers van het bedrijf. Dat gezegd hebbende, ernstig lichamelijk letsel was nog steeds “de uitzondering”, wat van toepassing was op 6% van de geregistreerde aanvallen.

Het aantal voetbalfans dat weer op de rails rijdt naar zowel thuis- als uitwedstrijden, heeft volgens Deutsche Bahn bijgedragen aan een toename van geweldplegingen.

Waarom zeggen de autoriteiten dat het aantal aanvallen is toegenomen?

Het aantal passagiers op de Duitse spoorwegen is in 2022 aanzienlijk gestegen door het opheffen van bepaalde maatregelen en de introductie van een goedkope ticketactie van € 9 op alle hogesnelheidslijnen in de zomermaanden, behalve op de hogesnelheidstreinen.

Zeven procent van de aanvallen werd toegeschreven aan overbevolking veroorzaakt door het sterk afgeprijsde ticket.

Volgens bedrijfsgegevens geeft Deutsche Bahn jaarlijks € 180 miljoen ($ 192 miljoen) uit aan beveiliging. Op het Duitse spoorwegnet houden 4.300 beveiligingspersoneel de wacht en worden ondersteund door 5.500 federale politieagenten.

