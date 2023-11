Deutsche Bahn: Massive Störung der App | Nachricht

Die App der Deutschen Bahn streikte am Mittwoch stundenlang: Nichts ging mehr!

Kunden, die im „DB Navigator“ nach Zugverbindungen suchten, erhielten die frustrierende Meldung: „Verbindungsfehler“. Auch der Ticketkauf hat nicht funktioniert.

Auf dem Portal „allestoerungen.de“ Beschwerden von Nutzern nahmen zu. Für viele kommt der App-Ausfall zur Unzeit: In mehreren Bundesländern ist der Mittwoch ein Feiertag (Allerheiligen), entsprechend hoch ist das Reiseaufkommen.

+++ BILD jetzt auch auf WhatsApp – Hier können Sie den neuen Kanal ausprobieren +++

Auf Anfrage eines BILD-Reporters bestätigte das Die Deutsche Bahn meldete die Probleme und verwies auf ihre Website bahn.de – diese war von der Störung nicht betroffen. Trotz App-Aussetzer funktionierte alles wie gewohnt.

Hier finden Sie Inhalte von Twitter Um mit Twitter und anderen sozialen Netzwerken interagieren oder Inhalte von Twitter und anderen sozialen Netzwerken anzeigen zu können, benötigen wir Ihre Einwilligung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Die IT arbeitet bereits mit Hochdruck an der Behebung der Störung“, schrieb die Bahn an anderer Stelle auf dem Twitter-Nachfolger X.

Nach fast fünf Stunden Kundenfrust konnte das Landesunternehmen Entwarnung geben: Die Anlagen laufen wieder! Auch der Kauf von Bahntickets funktionierte am Mittwochabend in einem kurzen BILD-Test wieder.

Erst vor wenigen Wochen hat die Bahn ihrer App „DB Navigator“ einen völlig neuen Anstrich verpasst. Nun kam es zu einer technischen Katastrophe. Nach Angaben der Deutschen Bahn hatten die Probleme jedoch nichts mit der Umstellung auf das neue System zu tun. Über den Grund der Störung machte die Bahn allerdings noch keine konkreten Angaben.

Vor der endgültigen Umstellung konnten Bahnkunden mit der Projekt-App „Next DB Navigator“ das neue Design und die neuen Funktionen testen und bewerten.

Die App hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Vertriebskanal für die Bahn entwickelt. Nach Angaben des Konzerns wurden im vergangenen Jahr 90 Millionen Tickets über den „DB Navigator“ gebucht.