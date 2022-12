Deutsche aufgefordert, Heizung leiser zu stellen – Bloomberg — RT Business News

Die deutsche Gasnetzregulierungsbehörde BNetzA hat Haushalte und Unternehmen aufgefordert, die Heizung zu reduzieren, da das Land versucht, während der Energiekrise die Vorräte zu schonen, berichtete Bloomberg am Freitag.

Der Bericht hob hervor, dass der Industriegasverbrauch im Land in der Woche bis zum letzten Sonntag um 12 % zurückgegangen ist, während der Verbrauch von Haushalten und Gewerbe um 13 % zurückgegangen ist.

Die Regulierungsbehörde sagte zuvor, dass Deutschland den Gasverbrauch um mindestens 20 % senken muss, um den Verlust von Lieferungen aus Russland auszugleichen.

Bürger sollten „Heizung vielleicht nicht ganz aufdrehen und genau überlegen, welche Räume beheizt werden müssen“, Das sagte BNetzA-Präsident Klaus Müller am Freitag dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD.

„Die Zahlen von gestern waren nicht so toll“ sagte Müller und fügte hinzu „Wenn es nur ein wöchentliches Ausbleiben war, können wir es vergessen.“ Er hat es versprochen „Beobachten Sie, was in den nächsten Tagen passiert“ aber davor gewarnt „Wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Deutschland beziehe laut Mueller derzeit Gas aus Norwegen, Belgien, den Niederlanden und „ein bisschen“ aus Frankreich. Es wird mehr über Importterminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) erhalten, mit deren Bau das Land begonnen hat, stellte die Regulierungsbehörde fest.









„Wir wollen die Industrie um jeden Preis vor der Gasrationierung schützen“ sagte BNetzA-Chef. „Jetzt liegt es an uns. Wie schnell wir die LNG-Terminals bauen können. Das hilft. Wie viel wir sparen können. Das hilft noch mehr. Wir können damit umgehen.“

Berichten zufolge fehlen in Deutschland aufgrund des Rückgangs der Importe aus Russland jährlich etwa 50 Milliarden Kubikmeter Gas. Die früheren Versuche des Landes, die Gasversorgung zu diversifizieren, haben zur derzeitigen Energiekrise beigetragen. Der Sanktionsdruck der EU, Wartungsprobleme sowie die Sabotage der Nord Stream-Pipelines haben das Problem weiter verschärft.

Laut Außenministerin Annalena Baerbock ist der Anteil der russischen Gasimporte in das Land zuletzt auf 6-8% gesunken. Im Jahr 2021 stammte mehr als die Hälfte der deutschen Gasversorgung aus Russland.

