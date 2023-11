Deutsche Aktivisten starten Black-Friday-Kampagne gegen Amazon – DW – 24.11.2023

Der deutsche Künstler-Aktivist Peng! Collective begegnete dem traditionellen Einkaufsrausch der Black Friday Week mit einer Kampagne, die sich gegen den Online-Händler Amazon und dessen „sowjetisches“ Geschäftsmodell richtete, wie ein Peng-Aktivist es nannte.

Im Einklang mit Pengs Ambition, eine „explosive Mischung aus Aktivismus, Hacking und Kunst“ zu schaffen, ist die Kampagne ein viergleisiger Angriff: Ein Protest am Black Friday vor dem „Amazon Tower“-Gebäude in Berlin, eine Online-Petition, eine Satire Amazon-bezogener „Zirkus“ der Theatergruppe Rimini Protokoll und eine „Amazon Leaks“-Seite Hier können Mitarbeiter des Unternehmens mutmaßliche Missbräuche im Unternehmen melden.

Doch laut Jean Peters, Peng-Sprecher, investigativer Journalist und Veteran mehrerer Peng-Stunts, sind die gemeldeten Arbeitsbedingungen nur ein Symptom des Grundproblems: Amazons überaus erfolgreiches Geschäftsmodell.

Dies sei einzigartig, da es auf der Monopolisierung des Zugangs zu Kunden beruht, kleine Einzelhändler dazu zwingt, riesige Prozentsätze für den Verkauf auf ihrem Marktplatz aufzugeben und vor allem eine Armee kleiner Subunternehmer auszubeuten, deren Mitarbeiter nur befristete Verträge haben wenige Arbeitnehmerrechte.

Subunternehmer und Unterauftragnehmer

Lieferunternehmen in Deutschland wie Amazon, Hermes und FedEx nutzen Subunternehmer, die oft auch kleinere Unternehmen beauftragen. Einige dieser Betriebe seien laut Rory Linton, Sprecher von Deutschlands zweitgrößter Gewerkschaft Verdi, so klein, dass sie nur zwei oder drei Mitarbeiter beschäftigen und nur für kurze Zeit bestehen. „Sie wissen, dass sie die Verträge nicht erfüllen können, wenn sie für die richtige Gesundheit und Sicherheit sorgen und einen angemessenen Lohn zahlen, also entledigen sich die großen Unternehmen der Verantwortung“, sagte er.

Linton beschreibt Fälle, in denen Subunternehmer ihren Mitarbeitern nicht erlaubten, die Amazon-App einzuschalten, die ihre Arbeitszeiten für die erste und letzte Stunde ihrer Schicht aufzeichnet. Darüber hinaus schreibt Amazon seinen „Frachtpartnern“ in Deutschland vor, maximal zehn Lkw zu betreiben, was laut Verdi sowohl die Wettbewerbschancen einschränkt als auch dafür sorgt, dass Zusteller sich nicht effektiv organisieren können.

„Bei Subunternehmern gibt es fast keine gegenseitige Kontrolle in Bezug auf Arbeitnehmerrechte, Gesundheit und Sicherheit“, sagte Linton gegenüber der DW. „Oft bekommen Arbeitnehmer weniger als den Mindestlohn.“

Der Peng! Die Kampagne wurde während der Black-Friday-Woche in Berlin gestartet Bild: Peng

Wäre ein Verbot kontraproduktiv?

Verdi will ein völliges Verbot von Subunternehmern in der Paketbranche, eine Forderung, der sich auch einige Landesregierungen angeschlossen haben.

Doch das wäre eine ganz schlechte Idee, meint Sebastian Hassler, der seit 20 Jahren mehrere kleine und mittlere Logistikunternehmen leitet, zu deren Kunden Amazon und andere große Logistikunternehmen zählen.

„Das wird das Problem nicht lösen“, sagte er der DW. „Nur weil es ein paar schwarze Schafe gibt, die meiner Meinung nach in der Minderheit sind – deswegen die gesamte Branche verbieten! Das ist mein Lebensunterhalt, und wir zahlen Steuern und Sozialabgaben und behandeln die Menschen anständig.“

Er glaubt auch, dass ein Verbot von Verträgen, wie er sie mit Amazon geschlossen hat, nur dazu führen würde, dass die Macht in den Händen der größeren Unternehmen noch stärker konzentriert wird, da die Zusteller dadurch gezwungen würden, direkt für das Unternehmen zu arbeiten.

Frank Huster, Chef des Logistik-Branchenverbandes DSLV, der große Transportunternehmen vertritt, sagt, ein Verbot hätte nur störende Auswirkungen auf die Lieferketten. „Jeder Spediteur beauftragt regelmäßig Transportunternehmen mit Unteraufträgen. Treten bei Transportunternehmen prekäre Arbeitsverhältnisse auf, muss dies im Innenverhältnis (zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer) behoben werden und nicht durch ein generelles Beauftragungsverbot von Transportdienstleistern“, sagt er sagte der DW.

„Amazon ist eigentlich am fairsten“

Hassler sagt, dass es an Amazon viel zu kritisieren gibt: „Ich sehe auch kritisch, dass Amazon diese Marktdominanz hat, und es ist klar, dass es für den Mittelstand immer schwieriger wird“, sagte er. „Und wir wissen, dass Amazon sehr wenig Steuern zahlt, und damit bin ich auch nicht einverstanden.“

Und doch: „Wenn ich die Großen vergleiche, ist Amazon tatsächlich der Fairste“, fügte er hinzu. „Amazon sagt uns, wie viel wir unseren Fahrern zahlen müssen, und das liegt weit über dem Mindestlohn. Und wir müssen die Anzahl der Arbeitsstunden nachweisen.“

Er sagt auch, dass Amazon seiner Erfahrung nach zu den großen Unternehmen gehört, die Verträge bei Verstößen gegen Compliance-Regeln am schnellsten kündigen.

Laut Branchenvertretern, mit denen die DW gesprochen hat, liegt das Problem vielmehr darin, dass der Staat es versäumt hat, gesetzeswidrige Unternehmen zu fassen.

„Die großen Paketzustelldienstleister sind keine Strafverfolgungsbehörden“, sagte Marten Bosselmann, Chef des Deutschen Paket- und Expressverbandes (BIEK) und verwies darauf, dass alle rechtlichen Instrumente zum Schutz der Arbeitnehmer vorhanden seien. „Wir würden gerne mehr Kontrollen sehen und die Leute, die gegen die Regeln verstoßen, die ihre Arbeiter nicht richtig bezahlen, müssen aus dem Verkehr gezogen werden.“

Amazon nutzt Subunternehmer für die Lieferung seiner Produkte Bild: Grzegorz Szymanowski

„Eine Planwirtschaft für Profit“

Aktivisten beharren unterdessen darauf, dass die Marktbeherrschung und das allumfassende Geschäftsmodell von Amazon – Einzelhändler und Kunden über die Plattform zu leiten und gleichzeitig die Subunternehmer klein zu halten – den Wettbewerb ersticken.

„Amazon ist eine Art Mikrokosmos einer radikalen Planwirtschaft, um die Gewinne für einige wenige Menschen zu konzentrieren“, sagte Jean Peters von Peng! „Mit Amazon haben wir eine Planwirtschaft mit totaler Überwachung aller Arbeiter und aller Produkte, auf eine Weise, von der die Sowjets nur träumen konnten. Und das alles geschieht nicht für die Umverteilung des Reichtums, sondern für den Profit.“

Amazon weist all diese Behauptungen zurück und erklärt, dass das Unternehmen im Wettbewerb mit mehreren anderen großen Einzelhändlern stehe und dass sein Marktplatzmodell tatsächlich kleinen Unternehmen helfe.

„Tatsache ist, dass Amazon Millionen gute Arbeitsplätze geschaffen und gleichzeitig Hunderttausende Kleinunternehmen auf der ganzen Welt unterstützt hat“, sagte ein Amazon-Sprecher in einer Erklärung gegenüber der DW. „Wir bieten unseren Mitarbeitern gute Löhne und Sozialleistungen, attraktive Karrieremöglichkeiten und ein modernes und sicheres Arbeitsumfeld für alle.“

Die Regierung von Olaf Scholz plant ein neues Postgesetz, das auch ein Vorgehen gegen Missbrauch durch Subunternehmer beinhalten soll.

„Intransparente Subunternehmerverhältnisse und wiederholte Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben geben Anlass für eine Ausweitung der Rechtsinstrumente“, hieß es in einer Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums im Januar 2023.

Rund 30.000 Postangestellte gingen im Oktober 2023 in Berlin auf die Straße, um Maßnahmen zu fordern, und Amazon-Beschäftigte streikten bereits am Black Friday.

Und es gab einen Präzedenzfall für schnelles Handeln: Die Regierung ging schnell gegen Subunternehmer der Fleischindustrie vor, nachdem ein großer Skandal im Jahr 2020 die Ausbeutung von Arbeitern beim Fleischverarbeitungsunternehmen Tönnies aufgedeckt hatte.

Jean Peters hält jedoch nicht den Atem an. Er glaubt, dass die Grünen sich eine strengere Regulierung von Subunternehmern wünschen, befürchtet aber, dass die FDP unter Finanzminister Christian Lindner versuchen wird, die Interessen von Amazon zu schützen. „Wir werden sehen“, sagte er.

Herausgegeben von: Carla Bleiker