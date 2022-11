Deutsch-französisches Treffen – Chinesischer Einfluss – Wahlwiederholung – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Von GABRIEL RINALDI und HANS VON DER BUCHARD

mit Louis Westendarp

VIVE L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE? Wenn sich Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schwertun, können ihre Außenminister vielleicht den deutsch-französischen Motor wieder zum Laufen bringen. Die Deutsche Annalena Baerbock wird sich am Montag in Paris mit der Französin Catherine Colonna treffen, um die bilateralen Beziehungen nach einem problematischen öffentlichen Streit zwischen Scholz und Macron im vergangenen Monat zu stärken. In Paris ist positiv zu vermerken, dass Baerbock kürzlich bei einer Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung großes Interesse für deutsch-französische Belange gezeigt hat.

22. Januar Gipfel: Das Baerbock-Colonna-Treffen findet statt, während Berlin und Paris sich einem neuen Termin für ihren verschobenen Ministerrat nähern – ein gemeinsames Treffen beider Regierungskabinette, das für Ende Oktober geplant war, aber kurzfristig verschoben wurde, da sich beide Seiten in wichtigen Fragen nicht einig waren wie Energie und Verteidigung. Nun streben beide Seiten den 22. Januar an, genau 60 Jahre nach der Unterzeichnung des historischen Élysée-Vertrags, der den Grundstein für die deutsch-französische Partnerschaft legte, obwohl das Datum noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Symbolischer Moment: „Wir arbeiten daran, den 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags zu einem starken symbolischen Moment in den bilateralen Beziehungen zu machen und seine historische Rolle im europäischen Aufbauwerk hervorzuheben“, sagte ein französischer Diplomat gegenüber POLITICO und betonte, dass es noch keine Bestätigung für die Aufnahme des Ministerrats gebe Ort an diesem Tag. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle den „Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit“, in dem sich beide Seiten verpflichteten, Jahrhunderte gegenseitigen Misstrauens und Feindseligkeiten hinter sich zu lassen und gemeinsam für eine engere europäische Integration zu arbeiten .

Markieren Sie Ihre Kalender: Beamte in Berlin bestätigten, dass von einem Ministerrat am 22. Januar gesprochen werde, der voraussichtlich in Fontainebleau südlich von Paris stattfinden werde, warnten aber auch davor, dass es noch nicht endgültig entschieden sei. Ein Sprecher der Bundesregierung wollte sich dazu nicht äußern. Das Berlin Bulletin hofft, dass sich die deutschen Minister den Termin (einen Sonntag) in ihren Kalendern vormerken, denn ein peinlicher (wenn auch nicht entscheidender) Grund für die Verschiebung des letzten geplanten Ministertreffens im Oktober war, dass fünf deutsche Minister zu diesem Zeitpunkt in den Urlaub fahren wollten bestimmtes Datum.

CHINESISCHE INVESTITIONEN IN EUROPA

MEHR ALS COSCO: Dachten Sie, die Diskussion um den Hamburger Hafen sei beendet? Nun, die niederländische Botschaft in Berlin organisierte eine Veranstaltung, bei der Forscher über chinesische Investitionen in die europäische Hafeninfrastruktur diskutierten. Am Montag gaben Frans-Paul von der Putten (Clingendael) und Jacob Gunter (MERICS) mehr Kontext zu Chinas Strategie. Berlin Bulletin bringt Ihnen die wichtigsten Punkte.

Es ist Geopolitik, Dummkopf: „Da sich der globale geopolitische Kontext ändert und es einen wachsenden Antagonismus zwischen China und dem Westen gibt, ändert sich unsere Einschätzung dessen, was es bedeutet, dass China in Europa investiert“, sagte von der Putten. Unter Berufung auf eine neue Studie, die Clingendael mit der Erasmus-Universität Rotterdam durchgeführt hat, behauptete er, dass es trotz der vorherrschenden Unsicherheit über China notwendig sei, jetzt Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und eine Vielzahl von Szenarien in Betracht zu ziehen.

Brüssel anrufen: Die Studie, die vier dieser Szenarien für die Niederlande analysierte, kam zu dem Schluss, dass – offensichtlich – eine europäische Lösung erforderlich ist. Nicht so offensichtlich ist, dass niederländische Häfen auch für Deutschland kritische Infrastruktur sind. „Rotterdam und Antwerpen dienen der deutschen Wirtschaft, in gewisser Weise sogar mehr als die niederländische oder belgische Wirtschaft“, erklärte von der Putten und plädierte für eine europäische Strategie. Und hier, betont er, reiche es nicht aus, aus einer Risikoperspektive zu argumentieren. „Es gibt Gründe, warum wir wirtschaftlich so eng mit China verbunden sind.“

Chinesische Interessen: Mit Blick auf die operative Seite chinesischer Investitionen erläuterte Jacob Gunter die Rolle der staatseigenen China Cosco Shipping Corporation, die hauptsächlich als Cosco bezeichnet wird – eine der größten Containerschifffahrtsgesellschaften der Welt. „Die oberste Priorität eines Staatsunternehmens ist es, den strategischen Interessen des Parteistaates zu dienen“, sagte Günter.

Unter Pekings Kontrolle: Wie der Forscher betonte, indem er einen Giganten staatlicher Industrieunternehmen – Schiffs- oder Containerhersteller und sogar Stahlhersteller – illustrierte, ist Cosco nicht einfach nur Cosco. Tatsächlich ist es im Besitz von SASAC, einer riesigen Holdinggesellschaft für staatseigene Unternehmen, die direkt unter der Kontrolle der Partei stehen – was die Befehlskette kurz macht und die Albträume der EU-Kartellbeamten anheizt. Wie Gunter es beschrieben hat, verzerrt dies den Markt immens. Dennoch spielt Brüssel immer noch Chinas Spiel.

Verzerrter Marktzugang: Dies gilt auch, wenn es um den Marktzugang geht. Wie Gunter argumentierte, können chinesische Reedereien in Europa tun, was sie wollen, während europäische Spediteure in chinesischen Häfen mit vielen Einschränkungen konfrontiert sind. „Stellen Sie sich eine Tankstelle vor, an der Sie nur Benzin verkaufen dürfen. Dann darf jemand neben dir eine Tankstelle eröffnen, aber er kann Benzin, Essen und Getränke verkaufen“, erklärte Gunter. Die zweite Tankstelle könnte den Benzinpreis senken und dies mit Speisen und Getränken ausgleichen.

Erforderliche EU-Politiken: Deshalb beherrscht China, kurz gesagt, die Meere. Was kommt als nächstes? Laut Gunter muss die EU reagieren, indem sie ein Seekabotagegesetz auf EU-Ebene einführt, das den Seeverkehr wie den Luft- oder Landverkehr regelt. Außerdem erwähnt er strengere Kartell- und Antimonopolregeln für chinesische Spieler. „Ein Mechanismus auf EU-Ebene, der auf solche Verzerrungen abzielt, ist erforderlich, um ein vollständiges Handelsschutz-Toolkit aufzubauen.“

EIN MAL NOCH

NUR IN BERLIN: Das dürften viele gedacht haben, als das Berliner Verfassungsgericht diese Woche entschied, dass die letztjährigen Landtagswahlen im Stadtstaat wiederholt werden müssen. Fall in der deutschen Wahlgeschichte. Im September 2021 hat Berlin parallel vier Abstimmungen abgehalten – Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl und einen Volksentscheid zur Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen –, aber auch der Stadtstaat entschied, seinem Ruf treu bleibend, oft schlecht organisiert, wenn nicht gar chaotisch zu sein um an diesem Tag seinen berühmten internationalen Marathon auszurichten, der die Bewegung durch die Stadt behinderte.

Ein Schlag ins Gesicht der Berliner Behörden: Folgen der schlechten Organisation sind falsche oder fehlende Stimmzettel, zu wenige Wahlurnen, lange Warteschlangen und Abstimmungen nach Feierabend. Die Annullierung der Ergebnisse sei notwendig, um sicherzustellen, dass die Parlamentswahl demokratischen Standards entspreche, so das Gericht. Demokratische Grundsätze der Öffentlichkeit, Allgemeinheit und Gleichberechtigung wurden am Wahltag verletzt.

Neue Abstimmung könnte die Mehrheiten verschieben: Neuwahlen könnten die Zusammensetzung der Landesregierung verändern, da Franziska Giffeys Mitte-Links-Sozialdemokraten (SPD) – die amtierende Bürgermeisterin – voraussichtlich gegen die Grünen und die Mitte-Links-CDU antreten wird ( CDU). Dies kann sogar das politische Gleichgewicht im Bundesrat beeinträchtigen.

Und der Bundestag? Der Deutsche Bundestag hat in der vergangenen Woche in 431 von 2.257 Wahlkreisen in Berlin ebenfalls einer teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl zugestimmt – hauptsächlich aus den gleichen Gründen (Überraschung, Überraschung). Und angesichts der Gerichtsurteile dieser Woche könnte die Angelegenheit sogar vor das Bundesverfassungsgericht gebracht werden, um eine Wiederholung der Bundestagswahl im gesamten Stadtstaat zu fordern.

KOMMENTARKASTEN

GIPFELWOCHEN: Deutsche Vertreter reisten diese Woche zum G20-Gipfel nach Bali und zur COP-27 nach Sharm El-Sheikh – mit unterschiedlichen Reaktionen.

Ein diplomatischer Kraftakt: „Lange Zeit hätte kein Diplomat darauf gewettet, dass es überhaupt eine Chance auf ein Abschlusskommuniqué der G20-Staaten geben würde“, kommentiert Torsten Henke in der Abendzeitung München. „Was dann als Entwurf an die Öffentlichkeit gelangte, ist ein diplomatischer Kraftakt.“ Besonders schmerzlich sei für Putin, dass sein großer Nachbar und Verbündeter China sich nicht bemüht, ihn öffentlich zu unterstützen, schreibt Henke.

Russische Propaganda: Der „böse Westen“ habe die Erklärung politisiert und versucht, Formulierungen einzuschmuggeln, die eine Verurteilung Russlands implizieren, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow. Sven Hansen von der taz kommentiert: „So wie Moskau sein Desaster in Cherson als taktischen Rückzug zu verklären sucht, so strickt Moskau auch seine diplomatische Niederlage propagandistisch neu.“

Mammut-Konferenzen: Von Bali geht es nach Ägypten, wo die 27. Klimakonferenz endet. Jens Kleindienst fragt in der Mainspitze: Haben solche Mammutkonferenzen eine Zukunft? „Seit knapp zwei Wochen sitzen sie jetzt in Sharm El-Sheikh zusammen, aber für das Klima ist bisher sehr wenig herausgekommen.“

Globale Zusammenarbeit: Um überhaupt etwas zu bewirken, müssten die größten Umweltsünder an einem Strang ziehen“, schreibt Henrik Müller in seiner Kolumne für den Spiegel. „Zusammen emittieren die G20 rund 80 Prozent des derzeit emittierten Kohlendioxids. Wenn irgendjemand etwas tun könnte, um die Atmosphäre aufzuheizen, wäre es diese Gruppe von Ländern.“

WOCHE VORAUS

BESCHÄFTIGTE TAGE: Die nächste Woche ist vollgepackt, denn sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat haben eine Sitzungswoche. Das bedeutet, dass viele Entscheidungsträger in der Stadt sein werden. Trotzdem schauen wir uns zunächst etwas sehr Deutsches an.

WEIHNACHTEN STEHT VOR DER TÜR: Es ist Weihnachtsmarktsaison! Am Montag, der beliebteste Weihnachtsmärkte öffnen ihre Türen. Wie wäre es mit einer Tasse Glühwein am Gendarmenmarkt oder einer frisch gebackenen Waffel am Breitscheidplatz? Der Liebling des Bulletins ist übrigens der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. Wenn Sie dem Trubel der Innenstadt entfliehen möchten, besuchen Sie den Botanischen Garten. Jedes Jahr verwandelt es sich in ein funkelndes Märchenland.

WAS IST MIT DER WIRTSCHAFT? Zurück zum Geschäftlichen. Von Dienstag bis Donnerstag treffen sich Entscheidungsträger beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung im renommierten Berliner Hotel Adlon. Bundeskanzler Olaf Scholz und verschiedene Minister diskutieren darüber, wie die Wirtschaft zwischen Krieg und Frieden Vertrauen schaffen soll.

IN ARBEIT: Am Mittwoch steht Berlin im Zeichen des Bauens. Zunächst findet um 15 Uhr der Deutsche Bauwirtschaftstag im Hotel Titanic statt, bei dem unter anderem Bauministerin Klara Geywitz und Finanzminister Christian Lindner sprechen. Anschließend lädt Vonovia ab 17 Uhr ins Futurium Berlin zur Diskussion über die Zukunft des Bauens ein.

DER ZUSTAND DER DEUTSCHEN DEMOKRATIE: Am Freitag diskutiert die Deutsche Gesellschaft in der Hessischen Landesvertretung über die Funktionsfähigkeit der Berliner Republik. Sie will herausfinden, inwieweit Reformbedarf besteht, damit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Zukunft besser meistern können.

