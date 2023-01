Deutsch-französische Beziehungen – Scholz und Macron für militärische Stärkung Europas

Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron (hier am 26. Oktober 2022) (Picture Alliance / dpa / MAXPPP / Fred Dugit)

Mit Blick auf den Westbalkan werden schnelle und konkrete Fortschritte im EU-Erweiterungsprozess angestrebt. Damit eine größere Union handlungsfähig bleibt, ist eine Ausweitung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen im Rat notwendig.

Beide Politiker sprachen am Sonntag vor einem deutsch-französischen Ministertreffen in Paris. Sie sollte im vergangenen Herbst stattfinden, wurde aber aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Paris verschoben.

Das Treffen mit den Kabinetten und Mitgliedern beider Parlamente fällt nun auf den 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Damals besiegelten Bundeskanzler Adenauer und Staatspräsident de Gaulle den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, der ein halbes Jahr später in Kraft trat.

