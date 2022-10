Deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen – Bundesministerium für Gesundheit

Zum Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe Schwerpunkt des Programms war der Ausbau der gesundheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. So traf er beispielsweise seinen brasilianischen Amtskollegen, Gesundheitsminister Arthur Chioro, für ein bilaterales Gespräch. Beide Minister unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung zur Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen dem BMG und dem Ministério de Saúde.

Zum Hintergrund

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im vergangenen Jahr bei ihrem Besuch während der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien mit der Brasilianerin zusammengearbeitet Präsidentin Dilma Vana Rousseff vereinbart, dass ab 2015 Regierungskonsultationen zwischen beiden Ländern stattfinden sollen. Dazu traf die deutsche Regierungsdelegation am Abend des 19. August in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia ein. Die eigentlichen Regierungsgespräche fanden am 20. August statt.

Deutschland unterhält Regierungskonsultationen nur mit engen Partnern. Sie dienen dem Ausbau und der Intensivierung der bilateralen Beziehungen. Sie stärken auch die Zusammenarbeit in wichtigen globalen Fragen.