Deutlich mehr Corona-Patienten im Krankenhaus (nd-aktuell.de)

Für ältere Menschen und Risikopatienten wird nun die vierte Corona-Impfung empfohlen. Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Die Zahl der in Brandenburgs Kliniken behandelten Corona-Patienten hat sich innerhalb eines Monats fast verdreifacht. Am 9. September waren es 255, davon 20 auf der Intensivstation und 10 mussten beatmet werden, jetzt sind es 697 Patienten, davon 48 auf der Intensivstation und 17 werden beatmet.

Als das Kabinett von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) seine Corona-Maßnahmen am 29. September um vier Wochen verlängerte, erklärte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne): „Seit zwei Wochen steigen die Corona-Fallzahlen leicht, aber kontinuierlich. Die Corona-Situation in den Krankenhäusern ist noch überschaubar, weshalb wir vorerst an den bisherigen Basismaßnahmen festhalten. Aber die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei.«

Das wird jetzt immer deutlicher. Allerdings sind noch 18 Prozent der verfügbaren Intensivbetten im Land frei. Der Wert liegt damit im grünen Bereich. Erst wenn weniger als 15 Prozent der Betten frei sind, leuchtet die Warnlampe gelb. Bei weniger als zwölf Prozent zeigt es dann rot. Am 25. September waren noch 21,2 Prozent der Intensivbetten frei. Aber der Wert schwankt. Seitdem sind es nur noch 16,6 Prozent.

Landtagsabgeordneter Ronny Kretschmer (Linke) bezeichnet die Entwicklung als „fragwürdig“. „Obwohl der Anteil freier Intensivbetten in Krankenhäusern noch im grünen Bereich liegt, muss die Situation sehr genau beobachtet werden, um schnell reagieren zu können“, sagt er. „Sollte die Belastung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen weiter zunehmen, müssen zusätzliche Eindämmungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden.“ Der Politiker, der von Beruf Krankenpfleger ist, denkt über eine Ausweitung der Maskenpflicht und Auflagen bei Großveranstaltungen nach.

Im Dezember letzten Jahres hatte das Kabinett zeitweilig eine Begrenzung von 1.000 Teilnehmern bei Versammlungen festgelegt, die die Polizei dann im Laufe des Winters wegen Personalmangels in vielen Fällen nicht durchgesetzt hat. Angesichts explodierender Energie- und Lebensmittelpreise finden bereits Friedensdemonstrationen und soziale Proteste mit bis zu 1000 Teilnehmern und mehr statt, zuletzt in Schwedt und Brandenburg/Havel. Sollte sich die Situation im Winter verschärfen, werden noch viele weitere Demonstranten erwartet.

Das Demonstrationsrecht will Kretschmer aber nicht beschneiden, wie er betont, zumal die Proteste an der frischen Luft ein geringes Ansteckungsrisiko bergen. Sorgen bereiten ihm Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen, etwa Konzerte. Gegebenenfalls sollen dann wieder Masken für das Publikum vorgeschrieben werden. Eine Maskenpflicht besteht derzeit nur im Gesundheitswesen sowie in Bussen und Bahnen.

Ministerin Nonnemacher rät, sich jetzt gegen die Grippe impfen zu lassen, da die Grippesaison im Oktober beginnt. Vor allem Menschen über 60 und chronisch Kranke sollten nicht länger warten. „Man schützt nicht nur sich selbst, man entlastet gleichzeitig auch das Gesundheitssystem.“ Angeblich kann man sich gleichzeitig gegen Grippe und das Coronavirus impfen lassen.