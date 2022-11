Detective Rollins von der SVU heiratet in der Vorschau auf die letzte Episode

Werden Olivia und Elliot von der SVU jemals zusammenkommen? Mariska & Christopher sagen…

Wie Law & Order: Spezialeinheit für Opfer’s Detective Amanda Rollins sagt in der neuesten Promo der Show: „Ich verlasse die SVU.“

Darstellerin Kelli Giddisch wird ihr Abzeichen nach 12 Staffeln in der Folge des NBC-Dramas vom 8. Dezember aufhängen, und das Netzwerk neckte, was für ihre letzte Folge in einer brandneuen Promo für das Herbstfinale der 24. Staffel auf Lager ist.

Der Teaser beginnt mit einem Clip von Rollins erstem Treffen mit Captain Olivia Benson (Mariska Hargitay) in der Premiere der 13. Staffel 2011. Und nach Jahren der Zusammenarbeit scheint es Rollins schwer zu fallen, ihrer Freundin zu sagen, dass sie geht.

Ihr Freund, Dominick „Sonny“ Carisi Jr. (Peter Scanavino), fragt sie: „Du hast noch nicht mit Olivia gesprochen, oder?“ zu dem sie den Kopf schüttelt nein.

Aber vielleicht schockiert das Benson und den Rest SVU Crew mehr als Rollins Abgang ist die Überraschung, dass sie heiratet. Der Teaser zeigt die Detektivin – die vermutlich Carisi heiratet – wie sie für eine Gerichtszeremonie mit ihren Kollegen ein Hochzeitskleid anzieht.