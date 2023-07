Sony verfügt über den größten Bildsensor für Smartphones, den 1-Zoll-IMX989, der in mehreren kameraorientierten Telefonen verwendet wurde. Allerdings ist die Größe nicht alles, und die nächsten beiden Sensoren von Sony werden laut inoffiziellen Berichten etwas kleiner ausfallen, aber ein cleveres Design haben.

Der Sony IMX903 ist angeblich ein 1/1,14-Zoll-Sensor mit 48 MP Auflösung und 1,4 µm Pixeln (im Vergleich zu 1,6 µm beim IMX989). Es unterstützt Dual-Pixel-Autofokus, sodass jedes Pixel aus zwei Fotodioden mit einer Größe von jeweils 0,7 x 1,4 µm besteht.

Das Autofokussystem ist in der Lage, den Fokus auf sich bewegende Objekte schnell zu erfassen und zu verfolgen. Außerdem verfügt es über die Wide Dynamic Range-Technologie von Dolby und kann 4K-Videos mit hohen Bildraten aufnehmen. Um das Ganze abzurunden, wird es einen Kinomodus geben, der das IMX903 zur ersten Wahl für Telefone macht, die sich auf hochwertige Videos konzentrieren.

Der Sony IMX907 ist mit 1/1,12 Zoll ungefähr gleich groß, verfügt jedoch über eine etwas höhere Auflösung von 50 MP. Die Pixel haben immer noch eine Größe von 1,4 µm, sind jedoch für den Quad-Pixel-Autofokus in jeweils vier Fotodioden (0,7 x 0,7 µm) unterteilt.

Typischerweise sind Dual-Pixel-AF-Sensoren in der Lage, Bilder mit der doppelten nativen Auflösung auszugeben. Das bedeutet, dass das IMX903 über einen 96-MP-Modus verfügen könnte, wenn der Telefonhersteller dies wünscht. Der IMX907 sollte 200 MP schaffen können, was das erste Mal seit langem sein könnte, dass Sony in puncto Auflösung mit dem Top-Sensor von Samsung mithalten kann.

Nicht, dass diese sich auf die Rohauflösung konzentrieren. Sie sollten das gestapelte Sensordesign von Sony verwenden, das die Transistoren auf einer separaten Schicht bewegt, die Fotodioden jedoch auf ihrer eigenen Schicht belässt und es ihnen ermöglicht, mehr Licht einzufangen. Dies verbessert ihre Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.

Das gestapelte CMOS-Sensordesign von Sony

Anfang des Jahres hörten wir Gerüchte, dass die Hauptkamera des iPhone 15 Pro Max den IMX903 verwenden wird. Angeblich wird der Sensor mit einer fortschrittlichen Linse kombiniert, die aus einem geformten Glaselement und sieben Kunststoffelementen besteht. Dieses geformte Glaselement ist offenbar ziemlich schwierig herzustellen.

Der IMX903 hing auch mit Gerüchten über eine Fortsetzung des Xperia Pro-I zusammen, die Ende letzten Jahres erwartet wurde, aber nie zustande kam.

Quelle 1 | Quelle 2 (auf Chinesisch) | Über