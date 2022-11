Details über den mutmaßlichen Schützen, der fünf Menschen in einem LGBTQ-Nachtclub getötet hat, kommen ans Licht

CNN

Der Verdächtige der Massenerschießung in einem LGBTQ-Nachtclub in Colorado hatte eine turbulente Erziehung, in der er als Teenager gemobbt und eine Zeit lang von seiner Großmutter aufgezogen wurde, wie aus einem auftauchenden Porträt des mutmaßlichen Schützen hervorgeht, das von CNN zusammengestellt wurde.

Anderson Lee Aldrich landete in der Obhut seiner Großmutter, als seine Mutter laut Gerichtsakten und einem Interview mit einem Familienmitglied mit einer Reihe von Verhaftungen und damit verbundenen psychischen Untersuchungen zu kämpfen hatte.

Die Großmutter des Verdächtigen, die ein Verwandter als seine Hauptpflegerin bezeichnete, lehnte es ab, von CNN interviewt zu werden.

Aldrichs Beziehung zu seiner Mutter schien letztes Jahr unbeständig, als sie die Polizei wegen ihres Sohnes anrief und sagte, er habe ihr gedroht, ihr mit einer selbstgebauten Bombe und anderen Waffen Schaden zuzufügen.

Es wurden keine Anklagen erhoben, und der Fall wurde inzwischen versiegelt, was unbeantwortete Fragen darüber offen lässt, wie Aldrich eine Strafverfolgung in einer Angelegenheit vermieden hat, die ihm im Falle einer Verurteilung möglicherweise den rechtmäßigen Besitz einer Waffe untersagt hätte.

Etwas mehr als ein Jahr nach der Bombendrohung eröffnete Aldrich angeblich das Feuer im Club Q in Colorado Springs, tötete fünf Menschen und hinterließ mehr als ein Dutzend Verletzte. Der 22-jährige Aldrich sieht sich laut einer Online-Akte des El Paso County Court mit fünf Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades und fünf Anklagepunkten eines voreingenommenen Verbrechens mit Körperverletzung konfrontiert. Der 6 Fuß 4 Zoll große und 260 Pfund schwere Verdächtige war zur Behandlung unbekannter Verletzungen im Krankenhaus gewesen, nachdem er während des Angriffs von Clubgästen überwältigt worden war.

Aldrich wurde im Mai 2000 unter dem Namen Nicholas Brink geboren und ist der Sohn von Laura Voepel und Aaron Brink, die 1999 heirateten. Keiner der Elternteile konnte für eine Stellungnahme erreicht werden. Sein Vater reichte im September 2001 in Orange County, Kalifornien, die Scheidung ein und führte unüberbrückbare Differenzen an. In seiner ursprünglichen Petition beantragte er das gesetzliche Sorgerecht und das Besuchsrecht, forderte aber, dass das Gericht Voepel das volle körperliche Sorgerecht zugesteht. Voepel gab in einer Akte von 2007 an, dass ihr Sohn keinen Kontakt zu seinem Vater gehabt habe.

Aldrichs Vater war ein Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und ein Pornodarsteller, der laut Gerichtsdokumenten, Interviews und einer Unterhaltungswebsite Zeit im Bundesgefängnis verbrachte, weil er illegal Marihuana importiert hatte.

Etwa ein Jahr vor der Geburt von Aldrich bekannte sich Brink 1999 schuldig wegen eines Vergehens wegen häuslicher Batterieladung und erhielt eine Bewährungsstrafe, so das San Diego County Superior Court. Bundesgerichtsakten besagen, dass das Opfer in diesem Fall Voepel war, der als seine Freundin beschrieben wurde.

Voepel, der Tochter des kalifornischen Abgeordneten Randy Voepel, wurde 2007 das alleinige rechtliche und physische Sorgerecht für ihren Sohn zugesprochen. Im Mai dieses Jahres gab Voepel in Gerichtsakten an, dass sie arbeitslos und außerdem mit einem neuen Baby auf dem Weg verlobt war an Aldrich, der damals sechs Jahre alt war.

Im Jahr 2009 erhielt Aldrichs Mutter drei Jahre auf Bewährung wegen Verurteilungen wegen öffentlicher Trunkenheit und falscher Anzeige eines Verbrechens bei der Polizei. Die Verurteilung wegen eines falschen Berichts ergab sich aus einem Vorfall im Jahr 2008 in Murrieta, Kalifornien, bei dem die Polizei auf eine gemeldete Hausinvasion reagierte und Voepel mit mit Klebeband gefesselten Händen und Beinen auf ihrem Bett liegend vorfand. Voepel sagte der Polizei zunächst, ein Mann habe ihr eine Schnur um den Hals gelegt, sie mit Klebeband gefesselt und ihr ein Messer auf die Brust gelegt. Sie gab jedoch am nächsten Tag zu, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden und den Vorfall erfunden zu haben, weil „sie einsam war und Aufmerksamkeit wollte“, heißt es in einem Polizeibericht.

Im Jahr 2010 unterzog sich Voepel in Riverside County, Kalifornien, einer gerichtlich angeordneten psychischen Behandlung, die sich aus diesen Fällen ergab, laut Gerichtsakten von CNN.

Die Aufzeichnungen zeigen, dass Voepel das Sorgerecht für ihren damals 10-jährigen Sohn beantragte – das Alter, in dem Aldrich damals gewesen wäre. In einem später eingereichten Dokument wurde vermerkt, dass Voepel sagte, ihr Sohn habe begonnen, bei ihr zu leben, und sie plane, medizinische, soziale und Lebensmittelmarkenhilfe zu suchen.

Es war unklar, in welchen Zeiträumen Aldrich bei seiner Großmutter lebte, die laut öffentlichen Aufzeichnungen in Kalifornien, Texas und Colorado in denselben Gegenden wohnte, in denen ihre Tochter und ihr Enkel lebten.

Während ihres Aufenthalts in Texas kämpfte Aldrichs Mutter weiterhin mit dem Gesetz und psychischen Problemen. Ein Verwandter, der unter der Bedingung der Anonymität mit CNN sprach, beschrieb Voepel als „süß“, aber auch als „stürmisches Leben“.

Laut einem Polizeibericht soll sie 2012 mit einem Feuerzeug ein Feuer in ihrem Zimmer im Baptist Medical Center in San Antonio entzündet haben. Voepel, die von einem Krankenhausmitarbeiter gerettet wurde, bestritt zunächst, das Feuer gelegt zu haben, aber Sicherheitsaufnahmen zeigten, dass sie laut Polizeibericht die einzige Person in ihrem Zimmer war, als das Feuer ausbrach.

Ein zugelassener Psychologe kam zu dem Schluss, dass sie unter anderem an einer schweren Borderline-Persönlichkeitsstörung und Alkoholabhängigkeit litt, wie Aufzeichnungen zeigen. Laut Gerichtsdokumenten wurde sie ursprünglich wegen Brandstiftung angeklagt, legte aber im August 2013 keine Anfechtung einer reduzierten Straftat des kriminellen Unfugs vor. Sie wurde zu fünf Jahren Gemeinschaftsaufsicht verurteilt.

Nach den Kämpfen seiner Mutter hatte Aldrich anscheinend eigene Probleme mit zumindest einigen seiner Kollegen. 2015 war er Gegenstand einer Online-Mobbing-Seite auf einer Parodie-Website. Die Seite, die Wikipedia ähnelt, hat Fotos von Aldrich als Teenager und verwendet anstößige Beleidigungen, um sich über sein Gewicht lustig zu machen und ihn zu beschuldigen, an illegalen Aktivitäten beteiligt zu sein.

Die Seite verspottete einen offensichtlichen Versuch von Aldrichs Großmutter, Geld für ihn zu sammeln, damit er mit Klassenkameraden nach Japan reisen kann. Ein Screenshot eines Spendenaufrufs lautet: „Erfüllen Sie sich einen Traum für einen jungen Mann, der in seinem jungen Leben viele schlimme Schläge überstanden hat.“ Das Spendenziel wurde laut Post nicht erreicht.

Eine Historie der Überarbeitungen auf der Seite zeigt, dass die Mobbing-Posts über ihn im Jahr 2015 über einen Zeitraum von fünf Monaten mehrmals aktualisiert wurden. Die Seite, die erstmals von der Washington Post gemeldet wurde, ist immer noch aktiv.

Später im selben Jahr, kurz vor seinem 16. Geburtstag, änderte der Teenager seinen Namen legal von Nicholas F. Brink in Anderson Lee Aldrich. Ein Grund für die ebenfalls zuerst von The Post berichtete Namensänderung wurde nicht genannt.

Aldrich zog später nach Colorado Springs, wo er bei seiner Großmutter lebte. Seine Mutter lebte in einem gemieteten Zimmer in einem Haus in der Nähe. Letztes Jahr hat Aldrich ein Video von der Facebook-Seite seiner Mutter live gestreamt, das sich angeblich in diesem Haus während einer Auseinandersetzung mit der Polizei nach der mutmaßlichen Bombendrohung zeigt.

Leslie Bowman, der das Haus gehört, in dem die Pattsituation stattfand und in dem Aldrichs Mutter ein Zimmer gemietet hatte, sagte, sie habe das Video, das inzwischen gelöscht wurde, am Bildschirm aufgenommen und CNN zur Verfügung gestellt.

Das kurze Video zeigt einige Sekunden eines aufgeregten jungen Mannes – von Bowman als Aldrich identifiziert – der einen Helm und eine Art Körperschutz trägt und die Strafverfolgungsbehörden auffordert, in das Haus einzudringen, in dem er sich versteckt hatte.

Er beendet das Video mit einer scheinbaren Nachricht an die Strafverfolgungsbehörden von draußen: „Also, ähm, macht weiter und kommt rein, Jungs! Lass es uns verdammt noch mal sehen!“

Das Video zeigt eigentlich keine Beamten außerhalb des Hauses und es ist nicht klar, ob Aldrich Waffen hatte.

Das Büro des Sheriffs von El Paso County sagte damals in einer Pressemitteilung, dass Aldrich gedroht habe, seiner Mutter „mit einer selbstgebauten Bombe, mehreren Waffen und Munition“ Schaden zuzufügen, und dass mehrere Häuser in der Nähe evakuiert worden seien.

Aldrich ergab sich später den Stellvertretern des Sheriffs, was in anderem Videomaterial zu sehen war, über das zuvor von CNN berichtet wurde. In dem Haus sei kein Sprengstoff gefunden worden, teilte das Büro des Sheriffs mit.

Es ist nicht sofort klar, wie der Fall der Bombendrohung gelöst wurde, aber die Colorado Springs Gazette berichtete, dass die Staatsanwaltschaft sagte, dass in dem Fall keine formelle Anklage erhoben wurde. Die Staatsanwaltschaft reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme von CNN.

Korrektur: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um den Verdächtigen widerzuspiegeln, der wegen Mordes ersten Grades und voreingenommener Straftaten angeklagt ist.