Seit Januar fließt kein russisches Öl mehr nach Deutschland. Im PCK Schwedt sollen Lieferungen aus Kasachstan die Lücken decken. Noch sind dafür jedoch nicht alle Einzelheiten besprochen.

Nach dem Verzicht auf russisches Öl wird über die Lieferung von Rohöl aus Kasachstan for the PCK-Raffinerie in Brandenburg weiter verhandelt. Het beste van het beste van PCK-Mitgesellschafters Rosneft Deutschland. Die Gespräche seien “zufriedenstellend” verlaufen en gäben door Anlass zu Optimismus. Allerdings müssten noch Details, zum Beispiel zur Durchleitung, besprochen werden.

Nach einer Entscheidung der Bundesregierung fließt seit Januar kein russisches Öl mehr über die Pipeline Druschba zur Raffinerie PCK in Schwedt. Alternatieven die geschikt zijn voor de Häfen Rostock en Danzig. Derzeit ist die Raffinerie nach Angaben von PCK rond 60 Prozent ausgelastet. Nach Ansicht van de Bundeswirtschaftsministeriums kan de Kapazität dankzij een beimischung en menging van Polen en Kasachstan in januari en februari op rund 70 Prozent steigen. Neun von zehn Autos in Berlijn en Brandenburg laufen laut PCK mit Treibstoff aus Schwedt.

Rosneft Deutschland vestigde zich in Kasachstan. “Wir denken potenziell, dass Kasachstan een gute Lösung ist, weil man sicherstellen kann, dass PCK mit viel Rohöl weiterversorgt werden kann”, zei de Sprecher. Als PCK sauber betriebswirtschaftlich geführt werd solle – auch über die erwarteten 70 Prozent hiaus – seien all drie Optionen für das Öl notwendig.

Ringen en Auslastung

Kasachstan is niet afhankelijk van de heersende wetgeving in Rusland, de Russische pijpleidinginfrastructuur wordt geëxporteerd vanuit Duitsland naar nutzen. De minister-president van Brandenburg, Dietmar Woid, heeft kritiek geuit op het feit dat de Bund versprochene Auslastung der Raffinerie von 70 Prozent bisher noch nicht erkennbar sei. De SPD-politicus heeft op 20 februari informatie gekregen over de Sondersitzung van de Arbeitsgruppe. De grüne Parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner hatte die Kritik zurückgewiesen and in onem Brief and Woidke erklärt, dass der Raffinerie im January Öl für eine Auslastung von rund 70 Prozent zur Verfügung gestanden habe.

Rosneft Deutschland en de verbundene RN Refining & Marketing stoppen een Mehrheitsanteil an der Raffinerie in Schwedt. Die zwei Töchter van de Russische Staatskonzerns Rosneft heeft lange tijd interesse en een Abkehr vom russischen Öl gezeigt. Deshalb entzog ihnen the Bundesregierung im vergangenen Jahr for Treuhandverwaltung faktisch that Kontrolle über PCK. De raffinaderij kan niet alleen worden gebruikt, maar kan ook energie besparen.