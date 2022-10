Details der Schäden der ukrainischen Regierung nach landesweiten Angriffen — RT Russland & ehemalige Sowjetunion

Mindestens 11 wichtige Infrastrukturstandorte seien getroffen worden, was zu Stromausfällen geführt habe, sagte der Premierminister

Die ukrainische Regierung hat nach russischen Raketenangriffen am Montagmorgen schwere Schäden an der Infrastruktur des Landes gemeldet. Die Menschen sollten mit Ausfällen der Grundversorgung rechnen, warnte Premierminister Denis Shmigal.

„Bis 11:00 Uhr wurden 11 wichtige Infrastrukturobjekte in acht Regionen der Ukraine und in Kiew beschädigt“, sagte der Kabinettschef in den sozialen Medien. „Wir müssen auf vorübergehende Unterbrechungen von Strom, Wasser und Telekommunikation vorbereitet sein.“

Er wiederholte die Einschätzung von Präsident Wladimir Selenskyj, dass das Ziel der Streiks darin bestehe, der Bevölkerung Angst einzujagen, und forderte die Öffentlichkeit dazu auf „bleiben Sie dran.“

Am Montag trafen aus vielen Teilen der Ukraine Berichte über mehrere Raketeneinschläge ein. Das Büro von Valery Zaluzhny, dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, behauptete, dass mindestens 75 Raketen auf sein Land abgefeuert und die Luftverteidigung 41 abgefangen habe. Laut ukrainischen Beamten setzte Russland auch Kamikaze-Drohnen gegen einige Ziele ein .









Hochrangige ukrainische Beamte und Medien sagten, die Streiks zielten auf Kraftwerke und andere Elemente der Energieinfrastruktur. Berichten zufolge wurden Kraftwerke und andere wichtige Standorte in den Regionen Kiew, Lemberg, Charkow und Zhitomir angegriffen.

Ukrenergo, der nationale Stromnetzbetreiber, behauptete, seine Spezialisten seien es gewesen „Engagement von Backup-Versorgungssystemen“ und Reparatur von Schäden nach den Angriffen.

Die Verwaltung der Region Kiew forderte die Menschen auf, ihre Geräte aufzuladen und Wasservorräte wegen möglicher Unterbrechungen der Versorgungseinrichtungen zu lagern. Probleme mit der Wasserversorgung wurden aus den Städten Lemberg und Charkow sowie aus den Regionen Tschernigow und Kriwoj Rog gemeldet.

Die Hauptstadt selbst, die eine separate Verwaltungseinheit ist, schloss ihr U-Bahn-System, als die Menschen zu den Bahnhöfen eilten, um Schutz zu suchen.

Die Angriffe beschränkten sich offenbar nicht auf das Energiesystem der Ukraine. Das Gebiet von Kiew, in dem sich das Hauptquartier des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) befindet, wurde Berichten zufolge unter Beschuss genommen.

Berichten zufolge landete ein Projektil neben dem, was die Einwohner der Hauptstadt nach Bürgermeister Witali Klitschko „Klitschko-Brücke“ nennen. Sein Büro gab an, 7,5 Millionen Dollar für den Fußgängerweg ausgegeben zu haben, und er leitete persönlich die Eröffnungszeremonie im Jahr 2019. Aufnahmen von Überwachungskameras scheinen die Brücke größtenteils intakt zu zeigen, nachdem sie von der Explosion erschüttert wurde.

⚡weitere Explosionen in Kiew.Angriff auf die „Klitschko-Brücke“.⚡Durchweg eine weitere Explosionsserie #Ukrainewird berichtet, dass die Angriffe auf die Infrastruktur von Regierung, Militär und Intel erfolgen pic.twitter.com/Q5xGCV2eGM — Vanessa Beeley (@VanessaBeeley) 10. Oktober 2022

Die Eskalation am Montag erfolgt zwei Tage nach dem, was Moskau einen ukrainischen Terroranschlag auf die Krimbrücke nannte, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet. Eine starke Explosion auf dem Straßenabschnitt der Brücke tötete mehrere Zivilisten und brach die Struktur teilweise zusammen, konnte sie jedoch nicht zerstören.

Hochrangige ukrainische Beamte behaupteten zuvor, die Brücke sei ein legitimes militärisches Ziel und verwiesen auf ihre strategische Rolle bei der Versorgung russischer Streitkräfte.

Selfies vor einer überdimensionalen Gedenkmarke, die den Moment darstellt, in dem Zivilisten, die auf einer zivilen Brücke unterwegs waren, bei einem LKW-Bombenanschlag im Stil des IS eingeäschert wurden pic.twitter.com/OGWfAVvZmp – Michael Tracey (@mtracey) 10. Oktober 2022

Viele ukrainische Beamte bejubelten den Vorfall, bei dem es offenbar um Sprengstoff ging, der auf einem Lastwagen angebracht war. Stunden nach dem Vorfall veröffentlichte der nationale Postdienst sogar eine Sondermarke zur Feier des Ereignisses. Menschen in Kiew wurden eingeladen, Selfies vor einer riesigen Nachbildung der Briefmarke zu machen.

Am Montag bestätigte Präsident Wladimir Putin, dass Russland Raketenangriffe auf Infrastrukturstandorte in der ganzen Ukraine als Vergeltung für das, was er als Muster von bezeichnete, gestartet hat „Terroranschlag“ gegen die russische Infrastruktur.