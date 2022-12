Deshalb sollten Sie jetzt ein Zugticket buchen

Am 11. Dezember tritt der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn in Kraft, was bedeutet, dass auch die Fahrpreise für die Bahn flächendeckend steigen werden. Im Schnitt soll es knapp fünf Prozent teurer sein. „Der Preisanstieg bleibt damit deutlich unter der aktuellen Inflationsrate von rund 8 Prozent“, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn.

Vor allem für Menschen, die flexibel bleiben wollen, wird es teurer. Beim sogenannten Flex-Tarif beträgt die Preisanpassung satte 6,9 ​​Prozent.

BahnCard ab 11. Dezember deutlich teurer

Und auch bei der BahnCard gibt es Preiserhöhungen.

Die BahnCard25 kostet ab dem 11. Dezember 59,90 Euro für die 2. Klasse und 121 Euro für die 1. Klasse. Bisher kostete die BahnCard25 56,90 Euro für die 2. Klasse und 115 Euro für die 1. Klasse.

Die BahnCard50 hingegen kostet ab dem 11. Dezember 244 Euro für die 2. Klasse und 492 Euro für die 1. Klasse. Der bisherige Preis von 234 Euro für die 2. Klasse und 474 Euro für die 1. Klasse entfällt dann. Die Preise für die Probe-BahnCard25 bleiben unverändert (17,90 Euro für die 2. Klasse und 35,90 Euro für die 1. Klasse).

Wer die BahnCard100 nutzt, zahlt ab dem 11. Dezember nicht mehr 4144 Euro, sondern 4339 Euro für die 2. Klasse. Für die 1. Klasse zahlen Bahnkunden dann 7.356 Euro für die Flatrate-Karte (statt 7.012 Euro).

Ab dem 11. Dezember zahlen Senioren 38,90 Euro (statt 37,90 Euro) für die Senioren-BahnCard25 für die 2. Klasse. Für die 1. Klasse kostet die Senior BahnCard25 dann 77,90 Euro (statt 74,90 Euro).

Die Senior BahnCard50 ist für die 2. Klasse um fünf Euro und für die 1. Klasse um zehn Euro teurer.