Deschamps sagt, Frankreich habe „etwas Glück“, das „hervorragende“ England zu schlagen

Frankreichs Trainer Didier Deschamps gab zu, dass seine Mannschaft am Samstag im Al-Bayt-Stadion in Katar „etwas Glück“ hatte, England im WM-Viertelfinale zu schlagen.

Aber Glück oder nicht, Titelverteidiger Frankreich ritt einen Olivier Giroud-Sieger und sah, wie Englands Kapitän Harry Kane einen späten Elfmeter verpasste, um einen 2: 1-Sieg zu besiegeln und sich am Mittwoch einen Platz im Halbfinale gegen Marokko zu sichern.

„Es ist fabelhaft, es war ein großes Spiel“, sagte Deschamps. „Wir haben gegen eine hervorragende englische Mannschaft gespielt, die technisch und körperlich stark ist.

„Es ist großartig für die Spieler, wieder unter den letzten Vier zu stehen. In diesen Momenten wünscht man sich, die Zeit könnte für eine Weile anhalten.

„Aber heute Abend werden wir es genießen. Wir hatten ein bisschen Glück, obwohl wir zwei Elfmeter verschenkt haben. Wir haben unsere Führung mit Herz und Mut gehalten.“

Kane glich in der 54. Minute mit einem Elfmeter aus, um den Führungstreffer von Aurelien Tchouameni für Frankreich zunichte zu machen, aber der Tottenham-Hotspur-Star verpasste eine halbe Stunde später einen zweiten Elfmeter und segelte seinen Versuch über die Latte.

Giroud, der zu Beginn des Turniers an Thierry Henry vorbeigezogen war, um Frankreichs bester Torschütze aller Zeiten zu werden, sagte er Les Bleus musste in Bestform sein, um England zu schlagen.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps feiert nach seinem Sieg gegen England im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Getty Images

„Dieses Tor heute Abend, das 53., ist noch besser [than equalling Henry]. Kurz bevor ich eine Chance hatte, hätte ich härter schlagen und treffen sollen“, sagte Giroud. „Ich dachte, ich könnte eine weitere Chance bekommen, und wenn es um mich ging, war es ein unglaubliches Gefühl, ein Tor zu erzielen.

„Du musst weiter daran glauben. [Antoine Griezmann] hat mir einen super Ball gegeben, es ist so gut für das Team, es ist großartig.

„Wir wussten um das Potenzial dieser jungen englischen Mannschaft. Sie haben alles, aber wir haben ein solides Spiel gemacht, wir haben versucht, sie in der Pause zu verletzen. Wir haben es mit all unserer mentalen Stärke versucht.“

Frankreich, das als erster Titelverteidiger seit 60 Jahren wieder das Halbfinale erreichte, wird am Mittwoch starker Favorit sein. Nach dem Sieg gegen England zeigte Deschamps seine Bewunderung für Marokko – die erste afrikanische Mannschaft, die nach ihrem 1:0-Sieg gegen Portugal früher am Tag das Halbfinale erreichte.

„Wir werden uns intensiv auf das nächste Spiel vorbereiten. Marokko verdient Lob“, sagte Deschamps. „Vielleicht wurden sie hier nicht erwartet [in the last four]aber sie haben nur ein Gegentor kassiert und dann ist es überhaupt keine Überraschung, sie hier zu sehen.“

In diesem Bericht wurden Informationen von Reuters verwendet.