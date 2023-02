DeSantis zielt auf „ideologische“ Programme in vorgeschlagenen Universitätsänderungen ab

DeSantis hat Anfang dieses Monats den Grundstein für diesen Vorschlag gelegt Starten einer ersten Sonde für Daten darüber, wie viel staatliche Mittel in Diversity-, Gerechtigkeits- und Inklusionsprogramme – sowie Critical Race Theory – an staatlichen Colleges und Universitäten fließen, was den ersten Hinweis darauf gibt, dass diese Dienste in diesem Jahr auf dem Hackklotz stehen könnten. Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion oder DEI umfasst eine breite Palette von Richtlinien und Programmen zur Förderung der Vertretung und Beteiligung verschiedener Gruppen an Schulen, die Alter, ethnische Zugehörigkeit, Geschlechter, Religionen, Kulturen und sexuelle Orientierungen umfassen können.

Nachdem die Universitäten auf seine Anfrage reagierten und Ausgaben von mindestens 34,5 Millionen US-Dollar angegeben Im Hinblick auf Vielfalt und ähnliche Programme versprach DeSantis, „alle DEI- und CRT-Bürokratien landesweit zu eliminieren“. Dies scheint Positionen an Hochschulen wie dem Chief Diversity Office der University of Florida zu gefährden, das Strategien und Initiativen für „inklusive Exzellenz“ in der gesamten UF entwickelt und koordiniert und die Einhaltung der föderalen Affirmative Action-Vorschriften unterstützt.

„Keine Finanzierung, und das wird an der Rebe verdorren“, sagte DeSantis am Dienstag.

Beamte neben DeSantis behaupteten am Dienstag, dass DEI-Programme eine „Lüge“ seien, die Studenten schaden, indem sie den Diskurs einschränken und die Debatte unter Studenten einschränken. Sie kritisierten Universitäten in anderen Bundesstaaten wie Kalifornien und Illinois, die von Bewerbern verlangen, Erklärungen zu Diversität und Gerechtigkeit als Verpflichtung zu diesen Prinzipien zu unterzeichnen.

„Wir lehnen Fehler ab, die andere Staaten machen“, sagte der Kanzler des State University System of Florida, Ray Rodrigues.

DeSantis hat versucht, Floridas Colleges und Universitäten in konservativere Institutionen umzugestalten. Kürzlich ernannte er sechs neue Treuhänder in den Vorstand des in Sarasota ansässigen New College, einer kleinen Hochschule für freie Künste, und letztes Jahr half sein Stabschef dem ehemaligen GOP-Senator von Nebraska, Ben Sasse, durch das Bewerbungsverfahren der University of Florida zu navigieren, um das Flaggschiff zu werden der neue Präsident der Universität.

DeSantis möchte auch, dass der Gesetzgeber von Florida Universitätspräsidenten und Treuhändergremien ermächtigt, jederzeit eine Überprüfung eines fest angestellten Fakultätsmitglieds zu verlangen. Die Legislative verabschiedete 2022 ein Gesetz, das dem Board of Governors des staatlichen Universitätssystems den Weg ebnet, Regeln zu verabschieden, nach denen fest angestellte Fakultäten alle fünf Jahre an einer „umfassenden“ Überprüfung teilnehmen müssen. Jetzt will DeSantis diese Politik ausweiten.

Darüber hinaus drängt DeSantis darauf, den Universitätspräsidenten mehr Autorität bei Einstellungsentscheidungen von Fakultäten zu geben. Der republikanische Gouverneur schlug auch vor, 100 Millionen Dollar an Staatsgeldern auszugeben, um „hochqualifizierte“ Lehrkräfte an Universitäten zu rekrutieren.

DeSantis sagte auch, dass der Staat sich darauf vorbereite, mehr Mittel für das New College of Florida bereitzustellen, das bald einen Lehrplan und eine Fakultätsüberholung erhalten könnte. Er sagte, dass der Gesetzgeber von Florida in den kommenden Wochen ein Budget von 15 Millionen US-Dollar für neue Fakultäten und Stipendien an der Schule in Betracht ziehen werde. Er möchte auch wiederkehrende 10 Millionen US-Dollar, um die Fakultät am New College einzubringen.

„Sie geben das Geld nicht für DEI-Bürokratien aus, Sie geben das Geld dafür aus, wirklich gute Leute hereinzubringen, die in der Lage sein werden, unsere Universitätsstudenten zu unterrichten“, sagte DeSantis. „Ich denke, das macht aus finanzieller Sicht viel mehr Sinn und ist viel missionsorientierter in Bezug auf das, was wir zu tun versuchen.“

Die Gewerkschaft, die die Hochschulfakultät in Florida vertritt, sagte, sie werde sich den Vorschlägen des Gouverneurs vollständig widersetzen.

„Die United Faculty of Florida steht im Gleichschritt gegen alle sogenannten ‚Reformen‘, die die Weltklasse-Studiengänge unseres Staates und ihre Fähigkeit, unseren Studenten zu dienen, tatsächlich zerstören werden“, sagte UFF-Präsident Andrew Gothard in einer Erklärung . „Wir werden nicht zulassen, dass Floridas Zukunft billigen politischen Punkten geopfert wird.“