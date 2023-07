Während die Gesetzgeber darüber streiten, wie es weitergehen soll, möchte der republikanische Präsidentschaftskandidat, dass sich seine Partei einmischt.

„Unsere Gruppe von Republikanern im Kongress sollte hierzu einfach Stellung beziehen. Das Verteidigungsministerium sollte zurücktreten“, sagte er. „Wir haben all diese anderen Probleme in unserem Militär. Wir brauchen mehr Munition, wir brauchen mehr Rekrutierung, wir brauchen all diese anderen Dinge und doch konzentrieren sie sich auf den Abtreibungstourismus.“

Am Dienstag äußerte DeSantis seine Absicht, dem Militär „die Wachsamkeit zu entreißen“, wenn er Präsident wird, und versprach, Programme für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion zu kürzen sowie Rassen- und Geschlechterquoten sowie Drag-Shows auf Stützpunkten zu verbieten. Die Biden-Regierung kritisierte kurz darauf seinen Wahlkampf für die Äußerungen.

„Wenn Ron DeSantis sich tatsächlich um das Militär kümmern würde, würde er Senator Tuberville auffordern, den beispiellosen Schaden zu stoppen, den er den Streitkräften und Militärfamilien jeden Tag zufügt, indem er Hunderte von Nominierungen und Beförderungen für das Militär blockiert“, sagte Kevin Munoz, Sprecher der Biden-Kampagne, gegenüber ABC News.

DeSantis hat sich als überzeugter Abtreibungsgegner gefestigt und ein sechswöchiges Verbot in Florida unterzeichnet, sich jedoch nicht dazu verpflichtet, eine landesweite Verlängerung dieses Verbots zu unterstützen, wenn er Präsident wäre.

„Ich denke, dass ich Staaten, die dies getan haben, in Staaten, in denen Sie die Möglichkeit hatten, Verbesserungen vorzunehmen und Pro-Life-Schutzmaßnahmen hinzuzufügen, meinen Beifall begrüße“, sagte DeSantis gegenüber Fox News in einem zuvor aufgezeichneten Interview, das am Donnerstag ausgestrahlt wurde. „Aber wir haben ein großes, vielfältiges Land. Ich erkenne an, dass … ich denke, Sie werden einige Unterschiede feststellen.“

Andrew Zhang hat zu diesem Bericht beigetragen.