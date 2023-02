DeSantis über Trumps Angriff: „Ich verbringe meine Zeit nicht damit, andere Republikaner zu verleumden“

OCALA, Florida – Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, reagierte am Mittwoch auf den jüngsten Angriff des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und sagte, er werde andere Republikaner nicht „verleumden“.

Auf einer Pressekonferenz in Ocala, Florida, antwortete der GOP-Gouverneur und wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat für 2024 auf Fragen zu Trumps jüngster Breitseite. Am Dienstag veröffentlichte Trump, der bereits angekündigt hatte, dass er für das Präsidentenamt kandidiert, eine Nachricht in den sozialen Medien, in der er sarkastisch andeutete, dass DeSantis Mädchen im Teenageralter pflegt.

„Ich verbringe meine Zeit damit, Ergebnisse für die Menschen in Florida zu liefern und gegen Joe Biden zu kämpfen – so verbringe ich meine Zeit“, sagte DeSantis. „Ich verbringe meine Zeit nicht damit, andere Republikaner zu verleumden.“