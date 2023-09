Stunden später wurde Ramaswamy zum Mittelpunkt der Debatte, als der Multimillionär, Unternehmer und Erstkandidat mit dem ehemaligen Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley und dem ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence, Bemerkungen austauschte.

Kampagnen und verbündete Super-PACs verkaufen oft Oppositionsforschung über ihre Gegner an die Presse in der Hoffnung, negative Geschichten zu verbreiten. Aber es kommt äußerst selten vor, dass ein Top-Stratege bei einer Aufnahme dabei ertappt wird, wie er dies zugibt. Und Roe ist kein bloßer Agent. Never Back Down hat bei dem Versuch, die Nominierung von DeSantis zu sichern, eine zentrale Rolle übernommen und zig Millionen Dollar ausgegeben, um eine große Kampagne zur Wählerüberredung und -werbung zu unterstützen.

Ein Sprecher von Never Back Down antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Ramaswamys Wahlkampf betrachtete Roes Äußerungen jedoch als Beweis dafür, dass der Kandidat an Dynamik gewann.

„Wenn die Super-Pac-Kampagne von DeSantis, Chris Christie, die New York Times, MSNBC und der Rest des überparteilichen Establishments gleichzeitig gegen Sie vorgehen, wissen Sie, dass Sie genau über dem Ziel liegen“, sagte Ramaswamy-Sprecherin Tricia McLaughlin. „Amerika hat zugesehen, wie Vivek die Debattenphase dominierte. Kein Wunder, dass Never Back Down nach dem Labor Day weitere über 20 Millionen Dollar verschwendet.“

Umfragen haben gezeigt, dass Ramaswamy bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner an Fahrt gewinnt und sogar um die Konkurrenz mit DeSantis als Hauptrivale des Spitzenkandidaten, des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, kämpft. Während Roe argumentierte, dass der 38-jährige Ramaswamy mit Harvard-Ausbildung unter der verstärkten Beobachtung durch die nationale Presse scheitern würde, verrieten seine privaten Äußerungen auch eine Besorgnis in DeSantis‘ Einflusssphäre über seinen Aufstieg.

Vor der Debatte hatte Roes politisches Beratungsunternehmen Axiom auf seiner Website ein Dossier hochgeladen, in dem er Möglichkeiten vorschlug, wie DeSantis versuchen könnte, Ramaswamy zu schädigen, indem er ihn vor allem als Schwindler bezeichnete. Während der Präsentation vor der Debatte erklärte Roe, dass die gut finanzierte Organisation „Never Back Down“ hinter einer Reihe negativer Geschichten über Ramaswamy steckte, der in den letzten Tagen mit Fragen zu seinen Inkonsistenzen in Schlüsselfragen, seinen außenpolitischen Ansichten und seiner Bereitschaft, Präsident zu werden, konfrontiert wurde. Er wurde auch wegen seiner früheren Kritik an Trump unter Druck gesetzt, den Ramaswamy nun als „besten Präsidenten des 21. Jahrhunderts“ lobt.

„Er wird die Entdeckungs-, Prüfungs- und Niedergangsphase der Präsidentschaftspolitik nicht sehr gut überstehen“, prognostizierte Roe. „Seine Prüfungsphase, durch die wir ihn gerade führen.“

Roes Präsentation, die in Milwaukee, Wisconsin, stattfand, dem Ort der ersten republikanischen Vorwahldebatte, zielte darauf ab, den wichtigsten finanziellen Unterstützern von DeSantis ein Update zu geben. Während des etwa einstündigen Treffens – über das CNN und die New York Times bereits zuvor berichtet hatten – bat Roe die Teilnehmer um 50 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Bemühungen des Super-PAC. Der Appell kam, als Umfragen zeigten, dass DeSantis im Rennen stagniert und Trump landesweit und in den frühen Vorwahlstaaten mit großem Abstand hinterherhinkt.

Roe betonte, der Gouverneur müsse sich während der Debatte „einen Moment Zeit nehmen“ und zeigen, dass er „einen Schlag einstecken“ könne. Aber er spielte auch die Vorstellung herunter, dass es DeSantis politisch schlecht ging. Er verglich die Kampagne mit einer College-Football-Saison, wobei die Debatte den Auftakt zum ersten Spiel darstellte.

„Wir haben einfach ohne Pads gespielt und ohne Pads geübt“, sagte Roe. Die Kampagne, fügte er hinzu, „spielte im Sandkasten mit Vivek und (Gouverneur von North Dakota, Doug) Burgum und dieser Art von Tanz, den wir machen müssen, dem kleinen Tapioka-Pudding-Mist, den wir gemacht haben.“ Ich denke, die Trennung wird real, deutlich und aggressiv sein. Ich denke, das wird am Tag nach dem Labor Day wirklich deutlich werden.“

Während Roe betonte, dass sich das Rennen noch in einem frühen Stadium befinde, betonte er auch, dass Never Back Down erhebliche Ressourcen investiert habe, um DeSantis für die bevorstehende Strecke zu positionieren. Er verriet, dass das Super-PAC 15 Millionen US-Dollar ausgegeben hatte, bevor der Gouverneur von Florida Ende Mai seine Präsidentschaftskandidatur ankündigte.

Die DeSantis-Operation hat die Wählbarkeit zu einem zentralen Thema seines Wahlkampfs gemacht und argumentiert, dass er am besten in der Lage wäre, Präsident Joe Biden im Jahr 2024 zu besiegen. Während des Treffens argumentierte Roe, dass die Republikaner das Rennen um die Präsidentschaft verlieren würden, wenn Trump der Kandidat wäre Geben Sie den Demokraten die Kontrolle über beide Kongresskammern. Er warnte auch davor, dass die Demokraten in einem solchen Szenario den Obersten Gerichtshof besetzen und die Staatlichkeit von Puerto Rico und Washington, D.C. vorantreiben würden

Was den weiteren Weg angeht, versuchte Roe, einen optimistischen Ton anzugeben.

„Iowa ist für uns ein echter Staat wegen seiner Bildung – es ist ein hochgebildeter Staat – wegen seines Einkommens, wegen des Bibellesens“, sagte er über den ersten Caucus-Staat, in dem DeSantis Trump mit etwas weniger deutlichem Vorsprung als anderswo hinterherhinkt. „New Hampshire ist ein schrecklicher Staat für Donald Trump. Das ist ein schrecklicher Zustand für ihn. Er wird ungefähr 28 Prozent bekommen. Mittlerweile gibt es mehr Leute, die ein Stück davon haben werden, und einige Leute wetten einfach auf New Hampshire insgesamt. Aber er wird die ersten beiden Staaten verlieren. Wir werden ihn in Iowa schlagen.“