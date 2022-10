DeSantis stolpert über Zeldin und malt Florida als New Yorks Zukunft aus

DeSantis erntete Jubel, als er für seine eigene Bilanz der Vermeidung von Covid-19-Impfstoffmandaten pries, die staatliche Bildungspolitik kritisierte, die über systemischen Rassismus lehrte, und die Proteste nach dem Tod von George Floyd im Jahr 2020 durch den Einsatz von Streitkräften der Nationalgarde niederschlug. Er sagte, dass Zeldins Führung – insbesondere in Bereichen der Strafjustiz – die Abwanderung in seinen eigenen Staat stoppen würde.

„Ich würde sagen, das Wichtigste, was ich höre, wenn die Leute so die Nase voll haben, ist, dass sie das Verbrechen, das Sie sehen, satt haben, besonders in New York City“, fügte er hinzu. „Florida ist ein Law-and-Order-Staat. Ich bin ein Gouverneur für Recht und Ordnung. Wenn Lee Zeldin ins Amt kommt, wird New York ein Law-and-Order-Staat.“

DeSantis ist kein Freund von New Yorks Führern – er und Gouverneurin Kathy Hochul tauschten Widerhaken über ihre Kommentare, dass einige Republikaner im Staat einen Bus nach Florida nehmen sollten – und sein Anteil daran, Migranten als politische Erklärungen in große Städte zu schicken, verursacht Trauer bei den Gewählten Beamte in New York.

„Ich würde gerne sehen, wie er dort einsteigt und hier im Bundesstaat New York seine eigene Energie entfesselt“, sagte DeSantis über Zeldin. „Deshalb denke ich, dass dies eine wichtige Entscheidung für den Staat New York ist. Wollen Sie den Weg fortsetzen, auf dem Sie sich befinden – den Weg, auf dem Sie Menschen bluten sehen, Reichtum, was auch immer. Oder willst du eine andere Richtung ausprobieren?“

Florida überholte 2014 New York als drittgrößten Staat der Nation.

Zeldins Kampagne hat in den letzten Wochen mit dem Versprechen, aggressiv gegen die Kriminalität vorzugehen, an Dynamik gewonnen, angekurbelt durch Millionen von Dollar von externen Gruppen.

Als Reaktion darauf hat sich Hochuls Kampagne darauf konzentriert, ihre Arbeit zu Kriminalität und wirtschaftlichen Themen hervorzuheben. Staatliche und nationale Demokraten haben sich verzweifelt versammelt, um die Präsenz der Hochul-Kampagne in gefährdeten Gebieten, einschließlich New York City, zu stärken. Der frühere Präsident Barack Obama unterstützte „seinen Freund“ Hochul in einer Radiowerbung am Freitag und ermutigte die New Yorker zur Stimmabgabe.

Zeldin täuschte vor dem jubelnden Publikum am Samstag seine Besorgnis darüber vor, dass nationale Berühmtheiten begonnen haben, Angriffe gegen ihn abzuwägen, und zitierte den Schauspieler Twitter-Antwort von Mark Ruffalo zu Zeldins Versprechen, das staatliche Fracking-Verbot rückgängig zu machen, falls er gewählt wird.

„Leonardo DiCaprio hat es retweetet“, sagte er. „Ich war am Boden zerstört. Ich wurde gedemütigt. Und dann twitterte Amy Schumer mich an. Und ich musste heute Abend einfach mit meinen Freunden unterwegs sein, um mich von den verheerenden Auswirkungen zu erholen.“

Hochuls Kampagne hat den Besuch von DeSantis und eine für Montag geplante Kundgebung für Zeldin mit dem Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, in die Luft gesprengt und sagte, dies sei ein weiteres Beispiel für Zeldins konservative Haltung in dem stark blauen Staat.

„Ron DeSantis und Glenn Youngkin sind Paradebeispiele für rechtsextreme Republikaner, die daran gearbeitet haben, das Recht auf Abtreibung zurückzudrängen und mehr Waffen in ihre Gemeinden zu bringen“, sagte Hochul-Sprecher Jerrel Harvey in einer Erklärung. „Lee Zeldin ist aus demselben extremistischen Holz geschnitzt.“