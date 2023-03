Het is nog vroeg in de campagne en veel respondenten zijn nog niet overtuigd van een presidentskandidaat. Maar de onderzoeksresultaten zijn een potentieel onheilspellend teken voor Trump, terwijl hij probeert zijn weg terug naar het Witte Huis te vinden ondanks weerstand van belangrijke partijspelers.

Provincievoorzitters zijn een groep wiens meningen het waard zijn om te peilen. County-voorzitters zijn veel meer politiek attent en toegewijd aan hun partij dan de gemiddelde Amerikaanse kiezers; ze verschijnen op de eerste dag bij de stembus. Het zijn zowel activisten als prominente lokale figuren in de partij, die waarschijnlijk zullen helpen beïnvloeden hoe anderen de kanshebbers van 2024 zien. Tegelijkertijd staan ​​districtsvoorzitters een beetje verwijderd van de hoogste niveaus van leiderschap – het zijn geen partijelites op nationaal of zelfs staatsniveau. Ze maken nog steeds deel uit van de basis. County-voorzitters zijn het soort mensen dat succesvolle kandidaten aan hun kant willen hebben tijdens de ‘onzichtbare voorverkiezingen’, wanneer fondsenwerving en steunbetuigingen en opiniepeilingen er toe doen.

Een opmerking over methodologie. In mijn hoedanigheid van directeur van het Center on American Politics aan de Universiteit van Denver, heb ik deze enquête naar bijna 3.000 voorzitters van de Republikeinse Partij gestuurd – voor elke provincie in het land – en uiteindelijk hebben er 187 gereageerd. Het is minder dan ik had gewild, maar het is zeker genoeg om een ​​statistisch bruikbare analyse uit te voeren. Er is geen duidelijke vooringenomenheid ingebed in de enquête die ik kan vinden; respondenten kwamen uit alle regio’s van het land, van Florida tot North Dakota tot Rhode Island; 91 procent beschreef zichzelf als ‘conservatief’ of ‘zeer conservatief’.

Voor deze enquête heb ik districtsvoorzitters op verschillende manieren gevraagd naar hun kandidaatvoorkeuren. Voor een eerste deel vroeg ik of ze zich op dit moment inzetten om een ​​bepaalde kandidaat in de presidentiële race te steunen. Ongeveer de helft meldde dat ze momenteel niet gebonden zijn aan een kandidaat. Van degenen die zeiden dat ze een keuze hadden gemaakt, zei 19 procent DeSantis, de gouverneur van Florida, en 17 procent zei Trump.

Dit is op zich al veelzeggend. Trumps greep op de Republikeinse Partij was ooit legendarisch, en hij is een van de slechts twee GOP-kandidaten die zich officieel hebben aangekondigd voor president voor 2024, de andere is de voormalige gouverneur van South Carolina, Nikki Haley. De voormalige president kan zeker weer de Republikeinse kandidaat worden, en zijn aanvallen op DeSantis zijn nog maar net begonnen. Maar het feit dat Trump niet de eerste keuze is van deze groep en dat minder dan een op de vijf districtsvoorzitters zich aan hem heeft gecommitteerd, suggereert nogal wat bedenkingen.

Ik heb de respondenten anoniem gemaakt, maar van sommigen mocht ik hun naam en commentaar geven. Een daarvan was Kylie Crosskno, voorzitter van de Republikeinse Partij van Mississippi County, Ark., Die opmerkte: “Hoewel ik niet in Florida woon, steun ik de conservatieve acties die de heer DeSantis heeft ondernomen. Hij is niet bang om op te komen voor de principes en waarden van de Republikeinse Partij.”

Ik probeerde toen een wat zachter niveau van kandidaat-interesse te bepalen, en de resultaten van deze vraag waren zelfs nog slechter voor Trump. Ik heb deze voorzitters gevraagd welke kandidaten ze op dit moment overwegen te steunen. Ik stond ze toe om zoveel kandidaat-namen te geven als ze wilden, en de meesten noemden er meer dan één. (De percentages in onderstaande grafiek tellen dus op tot ruim 100 procent.)





Van alle genoemde kandidaten was DeSantis degene die de meeste aandacht kreeg – genoemd door 73 procent van de districtsvoorzitters. Trump was een vrij verre tweede, genoemd door 43 procent. Trump werd inderdaad net iets meer genoemd dan Haley, die door 36 procent werd genoemd, en senator Tim Scott uit South Carolina, die met 28 procent werd genoemd.

Nogmaals, deze vraag impliceert geen sterke mate van betrokkenheid bij de kandidaten. Maar het geeft wel aan aan wie deze lokale partijleiders in dit vroege stadium denken, en DeSantis neemt gemakkelijk de breedste groep respondenten.

De derde benadering die ik gebruikte om naar de interesse van kandidaten te vragen, is misschien wel het meest onthullend: ik vroeg welke kandidaat de voorzitter van de provinciale partij absoluut niet wilde zien als de Republikeinse presidentskandidaat van 2024.

De kandidaat die ronduit werd afgewezen door de meeste districtsvoorzitters was de voormalige gouverneur van New Jersey, Chris Christie; 55 procent van de stoelen wilde hem niet. Hij werd gevolgd door Donald Trump Jr. (51 procent), voormalig vice-president Mike Pence (43 procent), en vervolgens, nogal verbluffend, door Trump zelf, genoemd door 39 procent van de voorzitters. Dat wil zeggen, vier op de tien districtsvoorzitters willen niet dat Trump de volgende kandidaat van de partij wordt. Daarentegen heeft slechts negen procent van de districtsvoorzitters DeSantis uitgesloten, de beste prestatie van alle kanshebbers.





Opvallend is de mate van desinteresse in Trump. In sommige opzichten lijkt dit op de GOP-presidentiële wedstrijd van 2015-16, met veel weerstand tegen Trump, maar nog steeds een pad voor zijn nominatie. Trump had een laag stemplafond waar de steun maximaal was, maar een hoge verdieping met een kerngroep van onwrikbare supporters. In een drukbezochte race versplinterde de oppositie, waardoor Trump met een groot aantal stemmen kon winnen. Mogelijk rekent hij weer op dat scenario en de resultaten van het onderzoek sluiten dat niet uit. Het onderzoek wijst echter op één verschil tussen nu en 2016, namelijk dat de oppositie tegen Trump destijds verdeeld was over een aantal verschillende kandidaten. Tegenwoordig lijkt het veel geconcentreerder achter DeSantis.

De cijfers laten zien dat DeSantis in een sterke positie verkeert aan het begin van de race en nog voordat hij zijn vrijwel zeker presidentiële bod formeel lanceert. In de strijd om het Trump-alternatief te zijn, althans volgens deze maatstaf, is hij onbetwistbaar de koploper. (Voor Christie zien de dingen er nogal grimmig uit.)

Toch is de campagne nog maar net begonnen. Ik zal gedurende 2023 en begin 2024 contact opnemen met deze belangrijke partijleiders om te zien hoe hun gedachten veranderen en waar de race echt naartoe gaat.